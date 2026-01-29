Срок приёма заявок на «Губернаторский старт» продлён до 4 марта«Семейная гостиная»: практика из Мончегорска, укрепляющая связи детей и родителей, признана одной из лучших в стране
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.01.26 18:00

Второй фестиваль театра в Хибинах «Талант» торжественно открыт в Кировске

27 февраля  в Кировском городском Дворце культуры состоялась торжественная церемония открытия второго фестиваля театра в Хибинах «Талант». Масштабное культурное событие станет настоящим подарком для северян и объединит театральные коллективы и артистов со всей страны. Организаторы события — правительство Мурманской области, компания «ФосАгро» и Центр современного искусства «Сияние».

Торжественная часть началась с «ковровой дорожки», по которой прошли российские звёзды театра и кино. Затем для гостей с творческими номерами выступили Сергей Новожилов, Екатерина Семенова, Илья Тиунов, Аким Тышко, Евгений Гаранин, Ольга Красько, Ольга Чудакова, Ратмир Гарифуллин, Иван Капорин, Владислав Шкляев, Аристарх Ливанов, Илья Лукашенко, Роза Хайруллина, Екатерина Олькина, Павел Руденко и Андрей Малахов.

На открытии с приветственным словом выступили министр культуры Мурманской области Ольга Обухова и президент фестиваля, наш земляк, Андрей Малахов.

«От имени правительства Мурманской области и губернатора Андрея Чибиса приветствую всех на открытии уже второго фестиваля театра в Хибинах. Мы рады, что Мурманская область вновь становится местом встречи блистательных актеров, режиссеров и, конечно, самых благодарных зрителей. Отдельная признательность организатору и вдохновителю фестиваля Андрею Малахову, чья энергия и вера в наш край сделали возможным этот подарок для всех поклонников театра. Впереди шесть фестивальных дней, насыщенных яркими спектаклями и творческими встречами. Желаю всем вдохновения, радости от общения с большим искусством и незабываемых впечатлений!», — сказала Ольга Обухова.

«Рад приветствовать всех гостей и участников сегодня здесь, на масштабном празднике театра. Я, как журналист, знаю: иногда ты откладываешь что-то на потом, а потом жалеешь, что это не произошло. Потому что время настолько стремительно летит, что, не увидев и не прикоснувшись, ты теряешь возможность лично сказать: «А я видел, я был, я аплодировал!». Поэтому отложите все дела, друзья, и добро пожаловать в театр», — подчеркнул Андрей Малахов.

Особым моментом церемонии стало вручение специального приза актрисе Екатерине Семеновой, чьё участие и поддержка сыграли ключевую роль в становлении фестиваля в Мурманской области. Она же выступила автором официального гимна события.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, фестиваль продлится до 1 февраля, объединив ведущих актёров и режиссёров российского театра. В течение шести дней зрителей в городах Апатиты, Кировск, Полярные Зори и Мурманск ждут спектакли, творческие встречи, мастер-классы и концерты. Уже 28 января состоятся первые показы: спектакль «Взрослые игры» с Даниилом Спиваковским и Аленой Хмельницкой в Кировске, «Гранатовый уксус» с Розой Хайруллиной в Апатитах и музыкально-поэтический вечер «Механика любви» с Ольгой Красько и Максимом Колосовым в Мурманске.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561325/#&gid=1&pid=8

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Красный Яр». Художественный сериал, 4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий работающий на удалёнке предпочтёт увольнение работе в офисе-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 32 копейки, доллар потерял 24 копейки-PRO Энергетику (18+)Да будет свет! Линию электроснабжения на временных опорах смонтировали-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»