Второй фестиваль театра в Хибинах «Талант» торжественно открыт в Кировске

27 февраля в Кировском городском Дворце культуры состоялась торжественная церемония открытия второго фестиваля театра в Хибинах «Талант». Масштабное культурное событие станет настоящим подарком для северян и объединит театральные коллективы и артистов со всей страны. Организаторы события — правительство Мурманской области, компания «ФосАгро» и Центр современного искусства «Сияние».

Торжественная часть началась с «ковровой дорожки», по которой прошли российские звёзды театра и кино. Затем для гостей с творческими номерами выступили Сергей Новожилов, Екатерина Семенова, Илья Тиунов, Аким Тышко, Евгений Гаранин, Ольга Красько, Ольга Чудакова, Ратмир Гарифуллин, Иван Капорин, Владислав Шкляев, Аристарх Ливанов, Илья Лукашенко, Роза Хайруллина, Екатерина Олькина, Павел Руденко и Андрей Малахов.

На открытии с приветственным словом выступили министр культуры Мурманской области Ольга Обухова и президент фестиваля, наш земляк, Андрей Малахов.

«От имени правительства Мурманской области и губернатора Андрея Чибиса приветствую всех на открытии уже второго фестиваля театра в Хибинах. Мы рады, что Мурманская область вновь становится местом встречи блистательных актеров, режиссеров и, конечно, самых благодарных зрителей. Отдельная признательность организатору и вдохновителю фестиваля Андрею Малахову, чья энергия и вера в наш край сделали возможным этот подарок для всех поклонников театра. Впереди шесть фестивальных дней, насыщенных яркими спектаклями и творческими встречами. Желаю всем вдохновения, радости от общения с большим искусством и незабываемых впечатлений!», — сказала Ольга Обухова.

«Рад приветствовать всех гостей и участников сегодня здесь, на масштабном празднике театра. Я, как журналист, знаю: иногда ты откладываешь что-то на потом, а потом жалеешь, что это не произошло. Потому что время настолько стремительно летит, что, не увидев и не прикоснувшись, ты теряешь возможность лично сказать: «А я видел, я был, я аплодировал!». Поэтому отложите все дела, друзья, и добро пожаловать в театр», — подчеркнул Андрей Малахов.

Особым моментом церемонии стало вручение специального приза актрисе Екатерине Семеновой, чьё участие и поддержка сыграли ключевую роль в становлении фестиваля в Мурманской области. Она же выступила автором официального гимна события.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, фестиваль продлится до 1 февраля, объединив ведущих актёров и режиссёров российского театра. В течение шести дней зрителей в городах Апатиты, Кировск, Полярные Зори и Мурманск ждут спектакли, творческие встречи, мастер-классы и концерты. Уже 28 января состоятся первые показы: спектакль «Взрослые игры» с Даниилом Спиваковским и Аленой Хмельницкой в Кировске, «Гранатовый уксус» с Розой Хайруллиной в Апатитах и музыкально-поэтический вечер «Механика любви» с Ольгой Красько и Максимом Колосовым в Мурманске.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561325/#&gid=1&pid=8