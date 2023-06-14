Второй год подряд тема освоения Арктики станет одной из ключевых на Петербургском Международном экономическом форуме

Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института примут участие в ключевом экономическом событии. Впервые с помощью искусственного интеллекта пространство форума будет преобразовано в полярную станцию.

Как сообщает www.aari.ru, в этом году в программе более 15 официальных мероприятий, связанных с обсуждением потенциала развития полярного региона России. Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института примут участие в профильных панельных дискуссиях форума, проведут ряд встреч с представителями крупных бизнес-структур, имеющих интересы в арктическом регионе, и подпишут соглашения о сотрудничестве.

Развитие глобального морского транспортного коридора в Арктике станет предметом дискуссии на сессии «Северный морской путь. Итоги и планы». В ходе сессии эксперты обсудят новые возможности, открывающиеся в связи с изменением климата в арктическом регионе.

«Экономический и научный интерес к российской Арктике связан не только с большими прогнозными запасами углеводородов в регионе, но и возможностью глобальной трансформации мировой транспортно-логистической цепочки. Современные климатические условия в Заполярье в последние годы отличаются от условий предшествующих десятилетий, прежде всего, повышением температуры воздуха и сокращением ледового покрова. Ближайшие несколько десятков лет очевидно изменят арктический регион, задача ученых - своевременно информировать о природных процессах, происходящих в Арктике, и открывающихся возможностях», - отметил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

На форуме не обойдут стороной и тему международного сотрудничества. По словам Александра Макарова, именно наука может стать важным звеном в процессе восстановления взаимоотношений между странами, работающими в полярных широтах.

«Генерация нейросетью видеоряда с полярной станции будет происходить в реальном времени и сразу выводиться на экран. Система понимает геометрию выставочного пространства, объектов и людей, присутствующих на площадке, и преображает собирательный образ в изображение. С помощью искусственного интеллекта мы погрузим каждого гостя форума в мир полярных исследований», - рассказал Александр Макаров.

Фото: https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457245050%2Fwall-165713521_5532