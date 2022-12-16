Второй крупный банк присоединился к проекту выпуска Единой карты жителя Мурманской области

Ещё один банк присоединился к выпуску Единой карты жителя Мурманской области: массовую эмиссию запустил банк «ВТБ». За три года банк планирует выпустить для жителей региона свыше 50 тысяч таких карт.

Универсальный пластик объединяет функционал банковской карты и транспортное приложение с перспективой интеграции дополнительных социальных и коммерческих сервисов.

Карта жителя Мурманской области разработана на базе дебетовой карты и национальной платежной системы «Мир». Ей можно ежедневно оплачивать товары и услуги, получать денежные переводы и социальные выплаты, копить кешбэк и пользоваться цифровыми банковскими сервисами. Выпуск и обслуживание бесплатны.

Единая карта также поддерживает бесконтактную технологию NFC и заменяет проездной билет с тарифом «Электронный кошелек», который предусматривает списание с отдельного транспортного счета. Для оплаты её необходимо приложить к терминалу или обычному валидатору. Сервис работает на социальных городских, пригородных и междугородных маршрутах в Мурманске, Апатитах, Североморске и других населенных пунктах. В дальнейшем перечень социальных электронных сервисов, доступных владельцам карты, будет расширяться.

«Это второй крупный банк, присоединившийся к проекту, и теперь у северян есть возможность выбирать банковские сервисы, которые будут объединены с нефинансовыми. Уверена, что каждый житель региона сможет настроить единую карту под свои потребности», – подчеркнула Александра Никипелова, вице-губернатор, министр цифрового развития Мурманской области.

«Мурманск стал вторым на Северо-Западе и четвёртым в стране арктическим регионом, где запущена карта жителя. «ВТБ» уже несколько лет успешно реализует подобные проекты по всей стране и одним из первых предложил единую карту для мурманчан. Мы надеемся, что универсальный пластик будет пользоваться спросом в регионе, и рассчитываем к концу 2025 года выпустить более 50 тысяч таких карт», – прокомментировал Алексей Жаренников, управляющий «ВТБ» в Мурманской области.

Владельцы Единой карты жителя Мурманской области от банка «ВТБ» автоматически подключаются к программе лояльности платёжной системы «Мир» и могут получать кешбэк при покупках у партнёров российской платёжной системы. Дополнительно держателям карты жителя от «ВТБ» доступно от 2% до 4,5% кешбэка в супермаркетах, кафе и ресторанах, такси и городском транспорте либо магазинах одежды, а также скидки при покупках у партнёров программы лояльности банка, возможность оплаты ЖКХ без комиссии и многое другое.

«Предложения программы лояльности Единой карты жителя Мурманской области и платёжной системы «Мир» суммируются с бонусными программами банков. Это значит, что держатели таких карт могут одновременно получить тройную выгоду от повседневных покупок. Кроме того, карта жителя содержит в себе ряд социально значимых нефинансовых сервисов. Например, её можно использовать в качестве проездного билета в общественном транспорте региона или как пропуск в учебное заведение. Уверена, в будущем карта будет наполняться новыми востребованными сервисами и станет самым удобным и выгодным средством платежа для местных жителей», – отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, для получения карты жителя достаточно обратиться в любой региональный офис «ВТБ», работающий с физическими лицами, предоставив паспорт и СНИЛС.

Фото: https://gov-murman.ru