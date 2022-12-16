17 декабря стартует электричка «Лыжная стрела»15 декабря в Мурманске откроются традиционные ёлочные базары
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)16.12.22 11:00

Второй крупный банк присоединился к проекту выпуска Единой карты жителя Мурманской области

Ещё один банк присоединился к выпуску Единой карты жителя Мурманской области: массовую эмиссию запустил банк «ВТБ». За три года банк планирует выпустить для жителей региона свыше 50 тысяч таких карт.

Универсальный пластик объединяет функционал банковской карты и транспортное приложение с перспективой интеграции дополнительных социальных и коммерческих сервисов.

Карта жителя Мурманской области разработана на базе дебетовой карты и национальной платежной системы «Мир». Ей можно ежедневно оплачивать товары и услуги, получать денежные переводы и социальные выплаты, копить кешбэк и пользоваться цифровыми банковскими сервисами. Выпуск и обслуживание бесплатны.

Единая карта также поддерживает бесконтактную технологию NFC и заменяет проездной билет с тарифом «Электронный кошелек», который предусматривает списание с отдельного транспортного счета. Для оплаты её необходимо приложить к терминалу или обычному валидатору. Сервис работает на социальных городских, пригородных и междугородных маршрутах в Мурманске, Апатитах, Североморске и других населенных пунктах. В дальнейшем перечень социальных электронных сервисов, доступных владельцам карты, будет расширяться.

«Это второй крупный банк, присоединившийся к проекту, и теперь у северян есть возможность выбирать банковские сервисы, которые будут объединены с нефинансовыми. Уверена, что каждый житель региона сможет настроить единую карту под свои потребности», – подчеркнула Александра Никипелова, вице-губернатор, министр цифрового развития Мурманской области.

«Мурманск стал вторым на Северо-Западе и четвёртым в стране арктическим регионом, где запущена карта жителя. «ВТБ» уже несколько лет успешно реализует подобные проекты по всей стране и одним из первых предложил единую карту для мурманчан. Мы надеемся, что универсальный пластик будет пользоваться спросом в регионе, и рассчитываем к концу 2025 года выпустить более 50 тысяч таких карт», – прокомментировал Алексей Жаренников, управляющий «ВТБ» в Мурманской области.

Владельцы Единой карты жителя Мурманской области от банка «ВТБ» автоматически подключаются к программе лояльности платёжной системы «Мир» и могут получать кешбэк при покупках у партнёров российской платёжной системы. Дополнительно держателям карты жителя от «ВТБ» доступно от 2% до 4,5% кешбэка в супермаркетах, кафе и ресторанах, такси и городском транспорте либо магазинах одежды, а также скидки при покупках у партнёров программы лояльности банка, возможность оплаты ЖКХ без комиссии и многое другое.

«Предложения программы лояльности Единой карты жителя Мурманской области и платёжной системы «Мир» суммируются с бонусными программами банков. Это значит, что держатели таких карт могут одновременно получить тройную выгоду от повседневных покупок. Кроме того, карта жителя содержит в себе ряд социально значимых нефинансовых сервисов. Например, её можно использовать в качестве проездного билета в общественном транспорте региона или как пропуск в учебное заведение. Уверена, в будущем карта будет наполняться новыми востребованными сервисами и станет самым удобным и выгодным средством платежа для местных жителей», – отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, для получения карты жителя достаточно обратиться в любой региональный офис «ВТБ», работающий с физическими лицами, предоставив паспорт и СНИЛС.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как изменился рынок труда после начала спецоперации
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Валентин Петров
11.12.22 17:01
13- ым художником, принявшим участие в создании эконом, стал Валентин Петров, творческий псевдоним #VALCHENTO.))
Комментарий к новости:В рамках Всероссийского общественного проекта «Чистая Арктика» в Мурманске появился уникальный арт-объект
Твой брат с запада
09.12.22 16:24
Я обычный финн средних лет и люблю русских. У меня есть друзья русского происхождения и некоторые из моих родственников наполовину русские.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
Алексей Казанов
08.12.22 09:40
Эта новость прямо «луч света в тёмном царстве», спасибо.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Непознанный Алтай». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Второй крупный банк присоединился к проекту выпуска Единой карты жителя Мурманской области-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, рубль продолжает падение-PRO Энергетику (18+)Обновлено оборудование на 46-й котельной в Североморске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 января 2023 года в России в рамках расширенного неонатального скрининга новорождённых будет проводиться обследование на 36 врождённых и наследственных заболеваний
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Каждый десятый трудящийся житель СЗФО не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика