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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.24 19:20

Второй Международный фестиваль «Арктическая сцена» открыл спектакль Рязанского театра драмы

В Мурманске стартовал второй Международный театральный фестиваль «Арктическая сцена». С 15 по 22 ноября на региональных театральных площадках коллективы 14 театров России, Беларуси, Армении, Казахстана и Сербии покажут лучшие спектакли на основе всемирной классики и шедевров русской литературы.

Спектаклем открытия фестиваля стала постановка Рязанского театра драмы «Доходное место» по пьесе Островского, а в течение недели заполярные ценители театра увидят спектакли по произведениям Маяковского, Пушкина, Булгакова и других выдающихся авторов.

Помимо показов, в программе фестиваля — мастер-классы по театральному менеджменту и актерским приемам, а также «Арктический диалог» с председателем жюри фестиваля, народной артисткой России и актрисой Московского театра «Et Cetera» Людмилой Дмитриевой.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, завершится фестиваль торжественной церемонией, в рамках которой будут объявлены победители по мнению профессионального жюри, а также обладатель спецприза, учрежденного альтернативной комиссией региональных экспертов в области культуры и искусства.

Мероприятие организовано областным драматическим театром и региональным отделением Союза театральных деятелей России при поддержке правительства Мурманской области и в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281231%2Fwall-139605315_28666

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