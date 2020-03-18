Второй раз с начала 2020 года в ММТП обновили производственный рекорд

В Мурманском морском торговом порту второй раз с начала 2020 года обновили производственный рекорд. На причале № 14 грузового района № 2 на борт судна «BERGE WEISSHORN», относящегося к классу «Capesize», погружено 158333 тонны угля. Предыдущий рекорд был установлен менее месяца назад, в феврале 2020 года и составил 157451 тонну. В настоящий момент балкер вышел из Мурманского морского торгового порта и следует в порт Хадера (Израиль).

«Очередное обновление рекордных показателей работы мурманских портовиков – это подтверждение правильности расширения программы заходов в Мурманский морской торговый порт крупнотоннажных судов. На каждом этапе работы с ними растет эффективность производственных процессов, снижается нагрузка на окружающую среду, и поэтому уже сейчас мы видим устойчивый рост интереса судовладельцев к возможностям Кольского залива и Мурманского морского торгового порта», - сказал генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Решающим фактором при заходах в ММТП морских гигантов становятся как большие рабочие глубины, так и возможности инфраструктуры. А самое главное – высокий уровень взаимодействия и квалификации всех служб порта и партнеров: ОАО «РЖД», лоцманской службы, специалистов предприятия. Каждый судозаход в индивидуальном порядке прорабатывается диспетчерским отделом совместно с лоцманской службой Росморпорта и администрацией порта Мурманск. Например, отход такого судна - это особо сложная операция, так как при размерах «BERGE WEISSHORN» 289 метров в длину и 45 метров в ширину его осадка после погрузки составила 17 метров. Грамотное решение всех возникающих в этот момент вопросов требует опыта лоцмана, досконально знающего береговую обстановку и местный фарватер. Как с улыбкой отмечают мурманские портовики и партнеры, с учетом того, что свое имя судно получило по названию горы в Швейцарии – Вайсхорн, можно сказать, что очередная «высота» в их работе взята.

«Особенность работы с судами типа «Capesize» состоит в том, что большие размеры требуют использования всех возможностей техники. Та, что используется в Мурманском морском торговом порту, обладает таким ресурсом, а квалификация и опыт мурманских портовиков позволяет грамотно его применять», - отметил начальник грузового района № 2 АО «ММТП» Игорь Кукунин.

Как рассказал генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, по итогам первых месяцев 2020 года, программа заходов в Мурманский морской торговый порт судов типа «Capesize» расширена с планировавшихся семи до десяти, и уже в апреле ожидается заход трех таких судов.