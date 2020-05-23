Второй серийный фрегат с «Калибрами» спустили на воду

На Северной верфи (Санкт-Петербург) состоялся спуск на воду второго серийного фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350. Фрегат назван в честь Арсения Григорьевича Головко́ (1906 - 1962), моряка - надводника, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.

Под его руководством корабли Северного флота участвовали в обороне Советского Заполярья, в проводке северных морских конвоев союзников и внутренних конвоев, в боевых действиях по нарушению морских перевозок германских войск у Северной Норвегии и Финляндии.

Как сообщает пресс-служба судозавода, фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.

Корабли проекта имеют на вооружении по два универсальных корабельных стрельбовых комплекса на 8 ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс» каждый. Фрегат «Адмирал Горшков» принимает участие в испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» разработки реутовского НПО машиностроения.

Сердце «Адмирала Головко» - дизель-электрическая газотурбинная установка мощностью 65 тысяч лошадиных сил. Это полностью отечественная разработка. Все суда проекта оснащаются самыми современными артиллерийскими и ракетными установками.

Теперь корабелами предстоят корпусодостроечные и электромонтажные работы, монтаж судовых систем, систем энергетической установки, механического оборудования.

В течение 2020-го и начале следующего года на корабль завершится поставка основного оборудования. Швартовные испытания фрегата начнутся в июне 2021 года, вселение экипажа – спустя два месяца. На ходовые испытания фрегат планируется вывести в начале 2022 года, а осенью того же года – передать в состав Северного флота.