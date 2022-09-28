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Мурманская область. Арктика (16+)28.09.22 15:30

Второй сезон мурманская команда «Арктика» стартует в Первенстве национальной молодёжной хоккейной лиги

28 сентября мурманская команда «Арктика» берёт старт своего второго сезона в первенстве национальной молодёжной хоккейной лиги сезона 2022/2023.  Соперником нашей команды станет хоккейный клуб «Металлург» из Череповца, который примет «Арктику» на своей ледовой арене.

Клуб, наравне с командой «Алмаз», играющей в молодежной хоккейной лиге, входит в систему команды «Северсталь», выступающей в Континентальной хоккейной лиге. В отличие от нашей команды, хоккеисты из Череповца провели четыре домашних матча нынешнего сезона, в которых потерпели поражения от команд ХК «Динамо-Юниор» (Санкт-Петербург) и ХК «Динамо-576» (Санкт-Петербург).

Как сообщает региональное Министерство спорта, молодёжный хоккейный клуб «Арктика» был создан в 2021 году по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В сезоне 2021/2022 команда заняла шестое место в «Западной конференции», набрав 46 очков. В плэй-офф завершил свое участие на стадии 1/8 финала, уступив клубу «Россошь» из Воронежской области в четырех матчах. Состав мурманского коллектива в период межсезонья претерпел серьезные изменения, связанные с регламентом первенства. Клуб покинули игроки 2001 года рождения, которые уже не могут в силу возраста выступать в первенстве НМХЛ. Также пять игроков подписали двусторонние контракты с клубами МХЛ и ВХЛ, а два хоккеиста решили завершить спортивную карьеру. 

Тренерский состав не обошёлся без корректировок. Клуб покинули главный тренер ХК «Арктика» в сезоне 2021/2022 Александр Юньков и тренер вратарей Александр Кацевич. Их места заняли Андрей Козлов и Владимир Еремеев. Лучший игрок заполярного клуба прошлого сезона Иван Веремчук пополнил ряды тренерского штаба. Бывший основной вратарь ХК «Арктика» занял должность помощника тренера вратарей. Именно они, вместе с Андреем Никешиным, составляют тренерский штаб команды, который в период межсезонья сформировал состав клуба на сезон 2022/2023.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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