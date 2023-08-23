Второй субсидируемый каботажный рейс «Росатомфлота» проходит по морской грузовой линии «Севморпуть»

Из порта Архангельск судно «Северный проект» 20 августа вышло во второй субсидируемый каботажный рейс ФГУП «Атомфлот» по маршруту Архангельск – Певек - Петропавловск-Камчатский – Находка – Магадан - Петропавловск-Камчатский – Певек - Архангельск. На борту теплохода строительные материалы, автотехника, металлоконструкции и рефрижераторные контейнеры с продуктами питания.

«В целях повышения эффективности второго субсидируемого каботажного рейса мы обратились в Росморречфлот с просьбой предоставить морскую грузовую линию для судна «Северный проект», - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Наше обращение было удовлетворено. Что даёт морская грузовая линия «Севморпуть» для грузовладельцев? Приоритет при заходах в порт и на постановку судна к причалам, а также оперативную работу при выгрузке и погрузке. Мы обеспечиваем доставку в отдаленные районы страны и хотим, чтобы рейс прошёл чётко по графику. Наши клиенты имеют приоритетный статус».

Планируется, что уже 28 августа судно прибудет в порт Певек. Среди остального груза теплоход доставит и навигационное оборудование для ФГУП «Гидрографическое предприятие» (предприятие Госкорпорации «Росатом»).

Рейс реализуется в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Морская грузовая линия для судна «Северный проект» будет действовать до 2024 года.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2023/08/21/11550-vtoroy-subsidiruemyy-kabotazhnyy-reys-rosatomflota-proydet-po-morskoy-gruzovoy-linii-sevmorput/