Вторую часть Ленинградской набережной в Мончегорске благоустроят до конца 2021 года

Глава администрации города Мончегорска Виктор Садчиков принял участие в совещании в формате видеоконференции по вопросам реализации проектов муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Видеоконференция состоялась под председательством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максима Егорова.

Напомним, в этом году Мурманская область взяла сразу 5 премий в конкурсе малых городов и исторических поселений: регион получит 320 млн рублей на благоустройство общественных территорий в Гаджиево, Полярном, Мончегорске, Апатитах и Североморске. Отметим, что Мончегорск стал победителем конкурса «Малые города и исторические поселения» второй раз.

В этом году наш город вышел на конкурс с проектом продолжения благоустройства Ленинградской набережной. Ранее предполагалось, что второй этап благоустройства набережной будет реализовываться в 2021-2022 гг. На совещании замминистра Максим Егоров озвучил, что сроки реализация проектов изменились: благоустройство общественных территорий будет завершено до конца 2021 года, сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска.