Вторые интеллектуальные игры РОСКВИЗ состоялись в Центральной городской библиотеке флотской столицы

В них приняли участие пять команд, в каждой из которых было по три участника - победители олимпиад по истории, обществознанию и праву. В ходе пяти раундов участники игры должны были ответить на многочисленные вопросы.

Члены жюри – заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева, депутат Светлана Евтушенко и главный специалист Управления образования Североморска Марионелла Янышева по завершению конкурса признали, что вопросы были непростыми, и потребовали от ребят серьёзного уровня подготовки.

Эта интеллектуальная игра была посвящена Международному женскому дню, а потому, все вопросы касались женщин, вписавших свои фамилии в историю, а её целью было развитие новых форм интеллектуального досуга, пропаганда изучения исторического прошлого и культурного наследия России.

По итогам конкурсов первое место заняла команда Гимназии №1, второе место школы №9, третье – школы №1. Ребята из 12-й и 1-й школ поделили 4 и 5 места. Все участники игры получили памятные подарки с символикой Всероссийской политической партии «Единая Россия» и флотской столицы.