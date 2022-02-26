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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.22 18:45

Втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведёт к несчастным случаям и жертвам

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, вчера, после заявлений киевского режима о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены. После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции.

Во время брифинга официального представителя Минобороны России было сообщено, что «группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации развивают успех наступления на позиции вооруженных сил Украины. Подразделения вооруженных сил Луганской Народной республики с боями продолжают наступление в направлении населенного пункта Рубежное. Националистические батальоны применяют так называемые «бандер-автомобили», которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами. Напомню, что данная тактика применяется международными террористами в Сирии.

Несмотря на это, сегодня войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово.

Группировка войск Донецкой Народной республики, наступая в направлении Петровское, продвинулась ещеёна 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.

Вечером 25 февраля в ходе эвакуации с острова Змеиный 82-х добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», попытались атаковать корабли Черноморского флота. Часть атакующих украинских катеров действовала под прикрытием гражданских судов. Целью данной атаки была, прежде всего, месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинения Российской армии в уничтожении пленных.

В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал.

В период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 «Глобал Хок» и MQ-9А «Риппер». Высока вероятность, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России.

Киевский националистический режим массово и бесконтрольно раздаёт жителям украинских населенных пунктов автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы. Втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведёт к несчастным случаям и жертвам.

Призываем жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на эти провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям.

Данные нашей разведки продолжают фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах.

Руководство Украины многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжёлые огневые средства в городах. Такая откровенная ложь может повлечь тяжёлые последствия.

Посмотрите на многочисленные видеокадры из Киева, Харькова и других городов, которые сейчас распространяются не только в средствах массовой информации, но и в Интернете.

Повторим, - делается это намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов. Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы.

Обращаемся к жителям Украины, - требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжёлые вооружения от своих домов и жилых кварталов городов.

Ещё раз подчеркну, - российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят».

 

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12410929@egNews

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