Вузы Мурманской области уделяют особое внимание подготовке специалистов IT-отрасли

Вузы Мурманской области в этом году поддержат общероссийский тренд и сделают упор на подготовку специалистов, задействованных в ключевых отраслях экономики, в том числе сферы IT-технологий. Об этом сообщил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.

«В рамках приёмной кампании Мурманского государственного технического университета в 2022 году предусмотрено порядка 100 бюджетных мест в данную группу. МГТУ продолжит реализацию одной из самых востребованных у абитуриентов программ «Информатика и вычислительная техника», реализуемой совместно с Московским физико-техническим институтом, и подготовку востребованных IT-специалистов для морской индустрии. Кроме того, впервые будет осуществлён набор на магистерскую программу «Информатика и вычислительная техника» для подготовки специалистов компьютерного анализа и интерпретации данных Data Science, крайне востребованных сегодня на рынке», – рассказал Юрий Фомин.

По словам вице-губернатора, данные направления особенно актуальны для нашего региона. Востребованность специалистов, обладающих компетенциями в сфере IT-технологий, возрастает, и увеличивающиеся темпы цифровизации, в том числе на судах и в портах позволяют с уверенностью говорить о больших перспективах образовательных программ.

Количество бюджетных мест увеличивается ежегодно по всей стране, согласно поручению президента. В этом учебном году выделено почти 24,5 тысячи бюджетных мест по специальностям и направлениям подготовки «Электроника, радиотехника и системы связи», «Технологии материалов», «Нанотехнологии и наноматериалы».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в условиях санкций в России принципиально развивать электронику для использования на производстве, в военной и космической сфере, в медицине, образовании, в быту, а также разрабатывать и внедрять новые технологии в ключевых сферах.