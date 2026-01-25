Введён режим ЧС: специалистам «Россетей» пока не удалось восстановить разрушенные линии электроснабжения

Для ускорения работ направили дополнительные бригады, в ближайшее время направим дополнительную специализированную технику к месту работ.

«Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности, крутыми подъёмами, - сообщает на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Провёл комиссию по чрезвычайным ситуациям. Все службы находятся в постоянном взаимодействии.

В связи с затяжным характером аварии вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Мурманской области.

Для жителей региона введение режима ЧС не влечёт изменений в повседневной жизни, но нам это необходимо, чтобы привлекать дополнительную технику и материалы у частных компаний.

Для ускорения работ направили дополнительные бригады, в ближайшее время направим дополнительную специализированную технику к месту работ.

Благодарю компании за необходимую помощь и оперативный отклик».

