Введена в эксплуатацию автодорога Умба – Кандалакша - региональный объект нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершены работы по ремонту автодороги, связывающей Умбу и Кандалакшу, на участке км 0 – км 90 (выборочно), общей протяженностью 8 километров.

Объект прошёл все необходимые проверки и получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию, оформлен акт приемки между заказчиком и подрядчиком, а также гарантийный паспорт, гарантия на верхний слой дорожного покрытия составляет 4 года. В ходе ремонта были выполнены работы по замене выравнивающего и верхнего слоёв покрытия, благоустроены обочины и поперечные уклоны, установлено барьерное ограждение, а также нанесена горизонтальная разметка с использованием световозвращающих элементов.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в прошлом году в рамках нацпроекта был отремонтирован мост через ручей Верес на 59-м километре автодороги Умба – Кандалакша.

Напомним, на сегодняшний день за счет средств экономии, образовавшейся в ходе исполнения областного бюджета, выполняется ремонт дополнительного участка автодороги Умба – Кандалакша, км 46 – км 50 (выборочно), общей протяженностью 3 километра.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/