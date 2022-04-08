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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.22 18:00

Введение 4-дневной рабочей недели поддерживает каждый второй россиянин

Идею 4-дневной рабочей недели поддерживают 48% россиян, но в подавляющем большинстве компаний её даже не рассматривают. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и экономически активные россияне из всех округов страны.

Заместитель главы Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков предложил сократить рабочую неделю с 5 до 4 дней: по его мнению, это поможет сохранить рабочие места в условиях санкций и экономической нестабильности. Однако в подавляющем большинстве российских компаний (87%) такая возможность даже не обсуждалась, а ещё в 5% организаций сочли 4-дневную рабочую неделю недопустимой. Судя по комментариям, пока бизнес не видит необходимости в сокращении продолжительности рабочего времени. Лишь 2% работодателей уже ввели 4-дневную рабочую неделю, а ещё 3% обсуждали это и допустили применение такой меры в случае необходимости. В разгар пандемии, в феврале 2021 года, компаний, внедривших сокращенную рабочую неделю, было больше — 4%.

Поддерживают идею введения 4-дневки сегодня 48% россиян. Каждый третий (32%) выступает против сокращения рабочей недели, аргументируя свою позицию вероятным снижением доходов. При этом сторонниками 4-дневки чаще выступают опрошенные в возрасте до 34 лет (53%) и россияне с доходом от 50 до 80 тысяч рублей (56%).

Опрос россиян, работающих в режиме 5-дневной рабочей недели, показал, что 64% из них убеждены, что за 4 рабочих дня вполне справятся со своим объёмом работы. Каждый четвертый (24%) не сможет этого сделать. Россияне до 34 лет чаще других уверены в своих силах: среди них о готовности выполнить 5-дневный объём работы за 4 дня сообщает 74%. Тех, кто не решит всех поставленных на неделю задач за 4 дня, больше всего среди респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей (28%).

 

 

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