Введение 4-дневной рабочей недели сегодня поддерживает меньше россиян, чем когда-либо

К идее введения 4-дневной рабочей недели россияне относятся неоднозначно: число сторонников и противников такой меры одинаково. При этом женщины чаще выступают за сокращение числа рабочих дней, а мужчины — против. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Дмитрий Медведев заявил, что мир движется в направлении 4-дневной рабочей недели. В поддержку этой идеи высказались 39% россиян. Главный аргумент сторонников сокращения числа рабочих дней — естественность такого хода событий при развитии технологий, а также возможность достижения желанного для многих баланса между работой и личной жизнью. Ровно столько же опрошенных (39%) высказались против введения 4-дневки: по их мнению, при таких условиях рост экономики и благосостояния граждан будет невозможен или замедлится. Затруднились однозначно оценить идею 22% россиян.

Сторонников введения облегченного режима работы больше среди женщин: 42% против 36% среди мужчин. Идею сокращения рабочей недели активно поддерживает молодёжь до 24 лет (43%), меньше всего же сторонников — среди граждан старше 45 лет (31%).

О неотвратимости введения 4-дневной рабочей недели Дмитрий Медведев говорит не впервые. По данным «SuperJob», сегодня эту идею поддерживает меньше россиян, чем когда-либо: так, в июне 2019 года число её сторонников составляло 49%, в октябре 2020-го — 40%, а в феврале 2021 — 39%. Основные опасения россиян связаны с вероятным падением уровня доходов: «Боюсь, в наших реалиях это повлечет за собой снижение заработной платы».