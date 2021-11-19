Введение 7-часового рабочего дня поддерживает большинство россиян, но работать по такому графику согласна пока только 1 из 25 компаний

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в осенне-зимний период в России сократить стандартный 8-часовой рабочий день на один час. Каждый второй россиянин поддерживает эту инициативу. Такой результат получили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» после опроса, в котором приняли участие россияне всех округов страны, работающие по графику 8-часового рабочего дня.

56% мужчин и 56% женщин положительно относятся к предложению депутата Госдумы Виталия Милонова о сокращении стандартного 8-часового рабочего дня на час: «Работать нужно на результат, а не отсиживать часы и минуты». Отрицательно к подобной инициативе относится 27% трудоустроенных россиян, причём мужчины гораздо чаще женщин (31% против 23%): «Сокращение рабочих часов повлечёт снижение зарплаты». 17% опрошенных затруднились с ответом.

Оценивая свои силы, 2 из 3 опрошенных (67%) утверждают, что способны выполнить за 7 часов объём работы, аналогичный тому, что выполняют сейчас за стандартный 8-часовой рабочий день. Причем женщины говорили так чаще мужчин (77% против 58%).

Работодатели же к инициативе сокращения рабочего дня относятся скептически: почти 9 из 10 респондентов отметили, что в их компании сокращение рабочего дня в осенне-зимний период даже не обсуждалось. В 4% компаний подобная инициатива была рассмотрена, но признана недопустимой. И лишь еще в 4% предприятий и организаций допускают переход на 7-часовой рабочий день.