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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.20 09:30

Введение электронной трудовой книжки потребовало внести изменения в семь региональных законодательных актов

В центре внимания региональных депутатов – корректировка регионального законодательства по формированию  сведений о трудовой деятельности граждан в электронном виде.  Об этом шла речь в Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения под председательством Александра Макаревича.

В декабре 2019 года Трудовой кодекс РФ был дополнен нормой, согласно которой сведения о трудовой деятельности работника формируются работодателем в электронном виде и передаются в информационную систему Пенсионного фонда Российской Федерации с 1 января 2020 года.

Для работников предусмотрены различные способы получения сведений о трудовой деятельности: у работодателя по последнему месту работ, в многофункциональном центре, в Пенсионном фонде РФ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг – в форме электронного документа.

«Ещё на этапе обсуждения в Государственной Думе звучали разные мнения, были и сомнения по поводу надёжности электронных трудовых книжек. В то же время немало случаев, когда граждане, имея на руках бумажные трудовые книжки с соответствующими записями о трудоустройстве, печатями работодателей, обращались за оформлением пенсии и, после проверки сведений, оказывалось, что работодатель не платил взносы в Пенсионный фонд. Трудовой стаж доказать в этом случае очень трудно. Поэтому, даже имея бумажный вариант трудовой книжки, можно оказаться в тупиковой ситуации. Электронная трудовая книжка такой вариант исключает, поскольку работодатели будут находиться в постоянном взаимодействии с Пенсионным фондом. И все же, как будет работать электронная форма трудовых книжек, насколько надежной будет система – покажет практика», – подчеркнул Александр Макаревич.

Законопроектом предлагается внести изменения в семь региональных законодательных актов, которые касаются обязанности работников представлять при трудоустройстве и в других случаях трудовую книжку, обязанности работодателя выдавать её при увольнении, а также иные нормы о трудовых книжках.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении.

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