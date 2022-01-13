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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.22 10:15

Введение QR-кодов, локдауны, стрельба в Казани и Перми, массовый сбой в работе соцсетей - жители СЗФО рассказали, какие последние события им запомнились больше всего

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из регионов СЗФО и выяснила, какие события 2021 года запомнились людям больше всего. 

Большинство проживающих на Северо-Западе страны опрошенных (59%) признали, что в им сильнее всего запомнилось введение QR-кодов. Причём для женщин это стало более заметным событием, чем для мужчин (63% против 53%). Наиболее часто этот вариант выбирали бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).

На втором месте – массовая стрельба в школе в Казани, трагедия стала наиболее запоминающимся событием 2021 года для каждого третьего жителя СЗФО (30%). При этом похожий случай с расстрелом в Перми также вспомнили 27% петербуржцев и 18% жителей других регионов СЗФО.  

Третье место среди запомнившихся событий года у жителей СЗФО занимают локдауны в июне и ноябре – это запомнила четверть опрошенных. Интересно, что для жителей Петербурга локдауны не стали столь значительным явлением (15%). Наоборот, для петербуржцев на третье место по значимости вышли лесные пожары в ряде российских регионов (29% опрошенных).

На четвертом месте оказалась у жителей СЗФО перепись населения: про нее помнят 18% опрошенных. А вот для петербуржцев это стало не таким значимым событием (9%), как приход к власти в Афганистане движения «Талибан»*, которое запрещено в России, про это вспомнили порядка 20% респондентов из Петербурга. Жители СЗФО также указывали и другие варианты ответов, среди наиболее часто упоминаемых были: смерть близкого из-за ковида, митинги, повышение цен и отпуск.

Какие события 2021 года вам запомнились больше всего?

Россия

Регионы СЗФО

Санкт-Петербург

Введение QR-кодов в ряде регионов РФ

58%

59%

57%

Локдауны в июне и ноябре

31%

25%

15%

Приход движения «Талибан»* к власти в Афганистане (террористическая организация, запрещенная в России)

26%

10%

20%

Стрельба в Казани

24%

30%

30%

Массовое признание СМИ и журналистов иноагентами

22%

16%

18%

Потопы и лесные пожары в регионах страны

20%

18%

29%

Стрельба в Перми

17%

18%

27%

Сбой в работе крупнейших соцсетей и онлайн-сервисов

17%

11%

12%

Мигрантский кризис на границах Беларуси

16%

16%

18%

Единый день голосования в России, выборы в Госдуму VIII созыва

14%

13%

12%

Всероссийская перепись населения

12%

18%

9%

Полет первых космических туристов

11%

5%

6%

Чемпионат Европы по футболу

10%

10%

14%

Летние Олимпийские игры в Токио

9%

8%

5%

60 лет со дня первого полета человека в космос

7%

5%

18%

Кольцеобразное солнечное затмение

5%

3%

6%

Музыкальный конкурс «Евровидение» в Роттердаме

4%

5%

21%

Церемония вручения Нобелевских премий

4%

10%

6%

 

* - террористическая организация, запрещенная в России.

Фото: https://www.1tv.ru/news/issue/2022-01-11/07:00

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