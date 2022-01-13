Введение QR-кодов, локдауны, стрельба в Казани и Перми, массовый сбой в работе соцсетей - жители СЗФО рассказали, какие последние события им запомнились больше всего
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из регионов СЗФО и выяснила, какие события 2021 года запомнились людям больше всего.
Большинство проживающих на Северо-Западе страны опрошенных (59%) признали, что в им сильнее всего запомнилось введение QR-кодов. Причём для женщин это стало более заметным событием, чем для мужчин (63% против 53%). Наиболее часто этот вариант выбирали бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).
На втором месте – массовая стрельба в школе в Казани, трагедия стала наиболее запоминающимся событием 2021 года для каждого третьего жителя СЗФО (30%). При этом похожий случай с расстрелом в Перми также вспомнили 27% петербуржцев и 18% жителей других регионов СЗФО.
Третье место среди запомнившихся событий года у жителей СЗФО занимают локдауны в июне и ноябре – это запомнила четверть опрошенных. Интересно, что для жителей Петербурга локдауны не стали столь значительным явлением (15%). Наоборот, для петербуржцев на третье место по значимости вышли лесные пожары в ряде российских регионов (29% опрошенных).
На четвертом месте оказалась у жителей СЗФО перепись населения: про нее помнят 18% опрошенных. А вот для петербуржцев это стало не таким значимым событием (9%), как приход к власти в Афганистане движения «Талибан»*, которое запрещено в России, про это вспомнили порядка 20% респондентов из Петербурга. Жители СЗФО также указывали и другие варианты ответов, среди наиболее часто упоминаемых были: смерть близкого из-за ковида, митинги, повышение цен и отпуск.
|
Какие события 2021 года вам запомнились больше всего?
|
Россия
|
Регионы СЗФО
|
Санкт-Петербург
|
Введение QR-кодов в ряде регионов РФ
|
58%
|
59%
|
57%
|
Локдауны в июне и ноябре
|
31%
|
25%
|
15%
|
Приход движения «Талибан»* к власти в Афганистане (террористическая организация, запрещенная в России)
|
26%
|
10%
|
20%
|
Стрельба в Казани
|
24%
|
30%
|
30%
|
Массовое признание СМИ и журналистов иноагентами
|
22%
|
16%
|
18%
|
Потопы и лесные пожары в регионах страны
|
20%
|
18%
|
29%
|
Стрельба в Перми
|
17%
|
18%
|
27%
|
Сбой в работе крупнейших соцсетей и онлайн-сервисов
|
17%
|
11%
|
12%
|
Мигрантский кризис на границах Беларуси
|
16%
|
16%
|
18%
|
Единый день голосования в России, выборы в Госдуму VIII созыва
|
14%
|
13%
|
12%
|
Всероссийская перепись населения
|
12%
|
18%
|
9%
|
Полет первых космических туристов
|
11%
|
5%
|
6%
|
Чемпионат Европы по футболу
|
10%
|
10%
|
14%
|
Летние Олимпийские игры в Токио
|
9%
|
8%
|
5%
|
60 лет со дня первого полета человека в космос
|
7%
|
5%
|
18%
|
Кольцеобразное солнечное затмение
|
5%
|
3%
|
6%
|
Музыкальный конкурс «Евровидение» в Роттердаме
|
4%
|
5%
|
21%
|
Церемония вручения Нобелевских премий
|
4%
|
10%
|
6%
* - террористическая организация, запрещенная в России.
Фото: https://www.1tv.ru/news/issue/2022-01-11/07:00