Введение QR-кодов, локдауны, стрельба в Казани и Перми, массовый сбой в работе соцсетей - жители СЗФО рассказали, какие последние события им запомнились больше всего

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из регионов СЗФО и выяснила, какие события 2021 года запомнились людям больше всего.

Большинство проживающих на Северо-Западе страны опрошенных (59%) признали, что в им сильнее всего запомнилось введение QR-кодов. Причём для женщин это стало более заметным событием, чем для мужчин (63% против 53%). Наиболее часто этот вариант выбирали бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).

На втором месте – массовая стрельба в школе в Казани, трагедия стала наиболее запоминающимся событием 2021 года для каждого третьего жителя СЗФО (30%). При этом похожий случай с расстрелом в Перми также вспомнили 27% петербуржцев и 18% жителей других регионов СЗФО.

Третье место среди запомнившихся событий года у жителей СЗФО занимают локдауны в июне и ноябре – это запомнила четверть опрошенных. Интересно, что для жителей Петербурга локдауны не стали столь значительным явлением (15%). Наоборот, для петербуржцев на третье место по значимости вышли лесные пожары в ряде российских регионов (29% опрошенных).

На четвертом месте оказалась у жителей СЗФО перепись населения: про нее помнят 18% опрошенных. А вот для петербуржцев это стало не таким значимым событием (9%), как приход к власти в Афганистане движения «Талибан»*, которое запрещено в России, про это вспомнили порядка 20% респондентов из Петербурга. Жители СЗФО также указывали и другие варианты ответов, среди наиболее часто упоминаемых были: смерть близкого из-за ковида, митинги, повышение цен и отпуск.

Какие события 2021 года вам запомнились больше всего? Россия Регионы СЗФО Санкт-Петербург Введение QR-кодов в ряде регионов РФ 58% 59% 57% Локдауны в июне и ноябре 31% 25% 15% Приход движения «Талибан»* к власти в Афганистане (террористическая организация, запрещенная в России) 26% 10% 20% Стрельба в Казани 24% 30% 30% Массовое признание СМИ и журналистов иноагентами 22% 16% 18% Потопы и лесные пожары в регионах страны 20% 18% 29% Стрельба в Перми 17% 18% 27% Сбой в работе крупнейших соцсетей и онлайн-сервисов 17% 11% 12% Мигрантский кризис на границах Беларуси 16% 16% 18% Единый день голосования в России, выборы в Госдуму VIII созыва 14% 13% 12% Всероссийская перепись населения 12% 18% 9% Полет первых космических туристов 11% 5% 6% Чемпионат Европы по футболу 10% 10% 14% Летние Олимпийские игры в Токио 9% 8% 5% 60 лет со дня первого полета человека в космос 7% 5% 18% Кольцеобразное солнечное затмение 5% 3% 6% Музыкальный конкурс «Евровидение» в Роттердаме 4% 5% 21% Церемония вручения Нобелевских премий 4% 10% 6%

* - террористическая организация, запрещенная в России.

Фото: https://www.1tv.ru/news/issue/2022-01-11/07:00