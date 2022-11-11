Введение в учебную программу курса начальной военной подготовки поддержали 2 из 3 родителей подростков

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что курс начальной военной подготовки (НВП) появится в школах с сентября 2023 года. Инициативу поддержали 67% родителей старшеклассников и студентов ссузов. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в т. ч. родители учеников 10-11 классов школ и студентов средних профессиональных учебных заведений.

Возвращение в учебную программу курса НВП российское общество поддержало: 6 из 10 экономически активных россиян — за инициативу: «Курс нужен, но он должен быть максимально полезным: не только строем ходить. В жизни все может пригодиться». Против 22%: «Правила дорожного движения, уроки вождения, курсы оказания первой медицинской помощи пригодятся больше». Воздержался от оценки каждый шестой (17%).

Среди мужчин больше сторонников введения курса НВП, чем среди женщин (67 и 53% соответственно): «Если это будет вроде игры "Зарница"». Из числа родителей старшеклассников и студентов средних профессиональных учебных заведений возвращение начальной военной подготовки в учебные программы поддерживают 67%. Чем старше респонденты, тем чаще они голосуют за инициативу депутатов, больше всего ее сторонников — среди граждан старше 45-ти (73%): «Правильно! Раньше в школе был курс НВП, так и должно быть! И на стрельбище ездили: стреляли из автомата. Нужно вернуть этот курс подготовки».

Время проведения: 8-9 ноября 2022 года.