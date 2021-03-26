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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.21 18:00

Ввод 4-дневки россияне предлагают оставить на усмотрение работодателя

За всеобщее введение четырёхдневной рабочей недели в 1,5 раза меньше россиян, чем за то, чтобы решение принимал работодатель. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Инициатива перехода на 4-дневную рабочую неделю продолжает обсуждаться в Госдуме, однако ключевой вопрос, что будет с зарплатами, пока без ответа. Судя по комментариям респондентов, именно из-за финансового аспекта решение о переходе на 4-дневку большинство считает необходимым оставить на волю работодателя (47%). 3 из 10 россиян, напротив, за обязательный ввод сокращенной рабочей недели для всех компаний, работающих по графику 5/2.

Недавно предлагалось сократить рабочую неделю только для женщин, однако в отношении того, кто должен принимать решение о снижении количества рабочих дней, государство или работодатель, ответы женщин мало отличаются от ответов мужчин. Больше всего же сторонников того, чтобы оставить право выбора за бизнесом, среди молодёжи до 24 лет (54%).

Вопрос же о дополнительных праздничных нерабочих днях на фоне обсуждения 4-дневной рабочей недели показал: 24% россиян за 4-вневку и новые праздники, 26% россиян против и того, и другого, 16% — поддерживают только введение сокращенной рабочей недели, 10% — только новые государственные праздники. Больше всего противников обеих инициатив — среди россиян старше 45 лет (36%): «На что жить будем?» В феврале на вопрос о том, на что россияне планируют тратить третий выходной, если 4-дневка будет введена, почти каждый пятый (18%) говорил, что будет искать подработку.

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