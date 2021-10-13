Ввод QR-кодов считает необходимым лишь каждый четвертый москвич

В Ленинградской области, в Карелии внедрят QR-коды для посещения театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов. Ввести подобные ограничения в столице считает необходимым только каждый четвертый москвич. Такой результат получили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения Москвы.

Большинство жителей столицы (59%) против ввода QR-кодов для посещения учреждений культуры и спорта. 2 из 10 москвичей назвали систему QR-кодов необходимой мерой. 2% говорят, что систему QR-кодов нужно внедрить только для посещающих театры и кино, также 2% — только для посещающих спортзалы и бассейны. Москвичи старше 45-ти поддерживают ввод QR-кодов несколько чаще тех, кто моложе 34 лет: 27 и 21% соответственно.

Закономерно, что идею QR-кодов чаще всего поддерживают респонденты, привитые от коронавируса: в общей сложности 42% против 24% среди планирующих вакцинацию и 5% среди антипрививочников.