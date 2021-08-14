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Мурманская область. Арктика (16+)14.08.21 10:00

Ввод в строй новых спортивных объектов привел к росту числа любителей физической культуры в регионе

14 августа в России отмечается День физкультурника. Накануне праздника в мурманском Легкоатлетическом манеже в Долине Уюта собрались руководители муниципальных спорткомитетов и ДЮСШ со всей области. Спортивных организаторов и педагогов приветствовал губернатор Андрей Чибис.

Во вступительном слове глава региона отметил, что пандемия коронавируса заставила людей ещё глубже осознать важность здорового образа жизни. Несмотря на ограничения, в Мурманской области за прошедший год состоялось более 2000 спортивных мероприятий. Введены в строй новые спортивные объекты, такие как ледовая арена «Метеор» в Мурманске, подъёмник горнолыжной школы и система искусственного оснежения на горе Айкуайвенчорр в Кировске, ФОК со скалодромом в Апатитах, бассейн в Коле. Строятся ФОКи в Заозёрске и Кандалакше, проектируются два новых бассейна в Мурманске.

«Всё это позволило нам за последний год увеличить число людей, системно занимающихся спортом в регионе, на 4000 человек. Но мы понимаем, что самое главное – это не спортивная инфраструктура, это не деньги для учреждений. Самое главное – это люди. Те наставники, которые способны зажечь, вовлечь ребёнка или подростка, вытащить его иногда из неблагополучной среды и воспитать в нём здорового, активного, жизнерадостного человека. На разных соревнованиях высокого уровня за последний год у нас 70 медалей. Это ваша заслуга, заслуга ваших коллективов. Искренне вас всех благодарю!» – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона вручил спортсменам и организаторам заслуженные награды. Знака отличия губернатора «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области» удостоен старший тренер-преподаватель по борьбе ДЮСШ Кандалакшского района Александр Лоптунов. Благодарственными письмами губернатора отмечен целый ряд муниципальных органов управления в сфере физкультуры и спорта.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, молодые заполярные спортсмены, члены сборной России по натурбану Кирилл Кравчук, Николай Шульгин и Александра Суворова, а также их тренер Татьяна Кравчук получили из рук губернатора удостоверения Мастера спорта России.

Встреча продолжилась открытым разговором главы области со спортактивом, в ходе которого были подняты насущные проблемы развития физической культуры в регионе и выдвинут ряд предложений, поддержанных губернатором.

«Мы договорились о нескольких смелых экспериментах. Первое – мы считаем, что спортивные объекты должны работать допоздна. У людей вечером должен быть выбор – пойти позаниматься спортом или пойти в бар. На мой взгляд, заниматься спортом гораздо интереснее и важнее. И ещё один эксперимент – мы запускаем конкурс по организации активного уличного спорта. Чтобы как в Японии или Китае, например, все будут знать, что в субботу в 10 часов на таких-то площадках проводится физкультура для всей семьи. С сентября это запустим, пять муниципалитетов-победителей получат от области гранты», – резюмировал итоги встречи Андрей Чибис.

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