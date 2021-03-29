Вводится временное ограничение движения автотранспорта на автодороге «Лотта»

Как сообщает «Мурманскавтодор», с 29 марта по 2 апреля в связи с производством работ по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения на участке автомобильной дороги Кола – Верхнетуломский – КПП «Лотта» (км 13+580 - пгт. Мурмаши, ул. Причальная, 28) движение транспортных средств будет осуществляться по ½ половине проезжей части с применением двухсекционных светофоров.

Участникам дорожного движения необходимо быть внимательными и руководствоваться требованиями временных дорожных знаков, сигналами светофоров или регулировщиков.