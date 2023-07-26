Вводится запрет на ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Российские компании получат возможность для увеличения объёмов производства

Постановлением правительства Российской Федерации о введении специальных экономических мер устанавливается запрет на ввоз продукции из рыбы и морепродуктов, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщает пресс-служба Россрыболовства, ограничения на ввоз в РФ продукции из рыбы и морепродуктов (коды 1604 и 1605 ТН ВЭД ЕАЭС), происходящей из недружественных стран, в том числе из ЕС, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, в том числе и в премиальном сегменте, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции, также сохранятся поставки рыбы из стран за исключением недружественных.

Российские компании получат возможность для увеличения объёмов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест. Более того, по оценке Росрыболовства, такая продукция, ввиду отсутствия дополнительных факторов, связанных с импортом, станет доступнее для населения. Рост стоимости импортируемой продукции обусловлен, в том числе повышением курса валюты, это в свою очередь влекло за собой рост стоимости отечественной продукции. Снижение на рынке доли импортной продукции исключит фактор негативного влияния волатильности курса на стоимость.