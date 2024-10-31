Вводятся ограничения движения транспортных средств на мосту через Кольский залив

С 0.00 1 ноября по 22.00 15 ноября вводится ограничение движения транспортных средств на мостовом переходе через Кольский залив.

Проезд закрывается полностью для всех транспортных средств, кроме автомобилей экстренных, аварийных и специальных служб, эксплуатирующих организаций. Для всех автомобилистов объезд перекрываемого участка предусмотрен по автомобильному мосту через реку Тулому в Коле.

Общественный транспорт, курсирующий через Кольский мост, также меняет путь следования.

Маршруты, которые будут следовать через г. Колу:

- № 24 «Ул. Карла Либкнехта – Абрам-Мыс» (г. Мурманск);

- № 211Э «Мурманск – Заполярный – Никель»;

- № 207 «Заозерск-Мурманск»;

- № 211 «Никель – Мурманск»;

- № 236 «Полярный – Мурманск»;

- № 237 «Снежногорск – Мурманск»;

- № 238 «Гаджиево – Мурманск»;

- № 247 «Снежногорск - Оленья Губа – Мурманск»;

- № 248 «Полярный – Белокаменка – Мурманск»

За изменениями в расписании общественного транспорта следите в госпабликах Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Телеграм».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/