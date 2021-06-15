Вводятся пока минимальные ограничения, но они могут стать гораздо жёстче – Андрей Чибис

По данным оперативного штаба за последние две недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Мурманской области осложнилась. Глава региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в правительстве озвучил ряд актуальных правил поведения для граждан, которые в ближайшее время будут закреплены в постановлении Мурманской области 175-ПП.

«Рост заболеваемости происходит в целом по стране, увеличилось количество коммуникаций, поездок, это не могло не сказаться на ситуации в области. Количество выявленных заболевших вновь повысилось до 70 человек в сутки, тенденция роста сохраняется. С учётом рисков и прогнозов, чтобы приостановить рост заболеваемости, принят ряд решений», – отметил Андрей Чибис.

Работа всех заведений общепита будет осуществляться с 6.00 до 23.00. Доставка может работать круглосуточно. Запрет на работу клубов и баров сохраняется.

Работодателям региона рекомендуется установить «гибкий» режим работы с началом рабочего дня в диапазоне с 9 до 11 часов. Дистанционный режим работы должен быть предусмотрен для 30% работников.

Для снижения пассажиропотока в общественном транспорте число одновременно перевозимых пассажиров может составлять до 2/3 от максимальной вместимости маршрутного такси.

«Обращаю внимание на необходимость соблюдения очень жёсткого масочного режима. В общественном транспорте, в торговых центрах. Прошу всех собственников и ИП провести профилактические беседы с сотрудниками, а за нарушения режима привлекать юридические лица. Прошу подключиться УМВД и организовать в гипермаркетах и ТРЦ контроль соблюдения посетителями масочного режима как при входе, так и при нахождении на территории. Собственники объектов торговли должны обеспечивать возможность приобретения посетителями средств индивидуальной защиты при входе. Для учреждений культуры требования те же, если увидим, что не соблюдаются противоэпидемические правила – работа будет приостановлена. Это пока минимальные ограничения, но они могут стать гораздо жёстче», – подчеркнул Андрей Чибис

Также глава области поручил Центру управления регионом вести мониторинг ситуации в соцсетях и интернете, отправлять соответствующие обращения в Роспотребнадзор. Все муниципалитеты – муниципальные штабы также перейдут в режим мобилизации и контроля ситуации на своей территории, и привлечения к ответственности всех, кто нарушает закон.

«Единственным способом защиты от коронавируса была и остаётся вакцина, а также соблюдение элементарных требований безопасности и масочного режима. Более 100 тысяч жителей области привиты, это треть от плана. Недостатка в препаратах не существует. Я всех призываю активно вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких, и мы приступаем также к вакцинации переболевших. Эксперты говорят, что у привитого человека заболевание даже мутировавшим вирусом проходит значительно легче, чем у человека непривитого. Это надо понимать», – обратил внимание губернатор.

Новые правила вступят в силу с момента опубликования соответствующего постановления правительства Мурманской области. Для отдельных пунктов постановления в документе будут указаны даты начала их действия, сообщает региональное Министерство информационной политики.