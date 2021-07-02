Ввоз трудовых мигрантов одобряет каждая третья строительная компания, сотрудники строительных организаций — против

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что в строительную отрасль необходимо привлечь около 5 млн трудовых мигрантов до 2024 года. Инициативу поддержали 32% представителей строительных компаний, население и сотрудники сферы строительства — против. Такие выводы дают специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители компаний строительной отрасли и россияне в возрасте старше 18 лет из всех округов страны.

Практически каждый третий работодатель из строительной отрасли — за ввоз трудовых мигрантов (32%): «В связи с острым дефицитом отечественных специалистов строительство нуждается в привлечении дополнительной квалифицированной рабочей силы». 6 из 10 — против инициативы.

Среди экономически активного населения страны привлечение мигрантов одобряет лишь каждый десятый, 64% — против: «Нужно обеспечить рабочими местами в первую очередь граждан своей страны. Но уровень зарплат и другие условия не привлекают соискателей из России. Улучшение условий труда и повышение зарплат привлекут соотечественников».

Ещё более категоричны работники сферы строительства: лишь 6% — за ввоз мигрантов, против — 7 из 10.

В декабре о необходимости ввоза трудовых мигрантов говорили представители Министерства строительства. Работодатели из строительных компаний тогда поддерживали возвращение трудовых мигрантов несколько активнее (36% полгода назад и 32% сегодня). Сотрудники строительных организаций, которые поддерживают ввоз трудовых мигрантов, и в декабре находились в меньшинстве (9%), а сейчас их стало еще меньше (6%).

Приводим некоторые комментарии респондентов:

«Поднять зарплату, и будут работать свои», Тюмень, секретарь, 43 года.

«В России немало людей, нуждающихся в рабочих местах. Качество работы мигрантов значительно хуже, их преимущество перед гражданами своей страны только в двух позициях — скорость и дешевизна рабочей силы, что и приводит к сильному снижению качества работы. Как платят, так они и работают», Пермь, юрист, 50 лет.

«Чтобы в эту отрасль шли люди, должны быть гарантии», Волгоград, 20 лет.

«В то время, когда россияне бедствуют, создаются рабочие места для гастарбайтеров. Качество выполняемых ими работ значительно ниже! Потом люди за баснословные суммы приобретают ими сделанное жильё. В чем вообще логика?», Казань, начальник бюро по договорной и общеправовой работе, 45 лет.

«Нужно обеспечить рабочими местами в первую очередь граждан своей страны. Но уровень зарплат и другие условия не привлекают соискателей из России. Улучшение условий труда и повышение зарплат привлекут соотечественников», Янаул, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 28 лет.

«Опять наркоту повезут», Екатеринбург, старший продавец-кассир, 43 года.

«Зачем своим платить? Через мигрантов хоть деньги отмоют», Саранск, заведующий производством общественного питания, 47 лет.

«Не поддерживаю, трудовые мигранты интересны застройщика только как дешевая и бесправная рабочая сила», Иркутск, старший инженер IP-сети, 35 лет.

«Необходимо организовать соответствующие условия труда для привлечения местных, русских кадров (как минимум — поднять нижнюю планку заработной платы), а не гнаться за дешевой рабочей силой с таким же низким качеством итогового труда. В России достаточно специалистов любого профиля, просто на текущих унизительных условиях готовы работать только гастарбайтеры, либо люди в отчаянном положении», Ростов-на-Дону, системный администратор, 40 лет.

«Они перебивают ценники!», Новосибирск, водитель, 41 год.

«Лучше поддержите квалифицированных специалистов. Не нужно мигрантов, если не хотите повторения ситуации с Германией, которую захлестнула волна арабов, а вместе с тем насилие, погромы. В России негде содержать мигрантов», Кинешма, инженер 2 категории, 28 лет.

«Нужно устраивать своих граждан на работу, вновь воспитывать уважение к рабочим профессиям, профессиям физического труда, а не нанимать низкоквалифицированный персонал из Средней Азии. Пусть у себя ищут работу», Москва, 24 года.

«Безработица молодёжи вследствие привлечения миграционных народностей — это лучший пример безграмотной политики в области развития подрастающего поколения российских профессионалов труда и ИТР», Рязань, инженер-строитель, 37 лет.

«Своим надо работу давать, а эмигранты пусть у себя работают! От них только грязь и криминал!», Москва, продавец-консультант, 41 год.

«Мигранты ведут себя как хозяева», Санкт-Петербург, ведущий инженер по техническому надзору, 51 год.

«В России достаточно своих специалистов, лучше бы они подумали, как оздоровить отрасль, не душить предприятия, чтобы они могли вкладываться в современные, менее трудоемкие технологии», Великий Новгород, руководитель проекта, 48 лет.

«Привезти мигрантов — это поднять уровень безработицы и способствовать оттоку денежных средств из России! А потом опять будут вводить карантины и локдауны, так как новый штамм вируса завезут!», Москва, менеджер, 38 лет.

«Вице-премьер, видимо, не осведомлён о том жутком уровне нищеты большинства населения нашей страны. Отцы и мужья кормильцы из глубинок, сёл, посёлков и даже городов не в состоянии прокормить и обеспечить своих детей и семей. Ничего не имею против жителей ближнего зарубежья, но нужно и о жителях своей страны заботиться, хотя бы 50/50», Санкт-Петербург, главный бухгалтер, 38 лет.

«Своим надо нормально платить и тогда наши будут хорошо работать и будут держаться за работу», Ульяновск, И.о. начальника ОИТ, 44 года.