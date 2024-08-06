«Вы – пример для многих из нас»: губернатор Андрей Чибис подвёл итоги образовательной программы «Женщина – лидер. Флотские города»

5 августа в мастерской управления «Сенеж» проходит заключительный модуль специального потока образовательной программы «Женщина – лидер. Флотские города». В режиме ВКС в открытом диалоге «Объединение бизнеса, власти и общества для эффективного решения вопросов и помощи людям» принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что создание комфортных условий в военных городках и ЗАТО – приоритетная задача правительства Мурманской области.

«Мы большое внимание уделяем военным гарнизонам, флотским городам, привлекая на их благоустройство федеральные деньги, сами делаем объекты. Мы запустили уникальную в стране программу реновации ЗАТО, которую в прошлом году поддержал Президент России Владимир Путин. За последние пять лет в военные гарнизоны вложено много и областных и федеральных средств для того, чтобы качество жизни там менялось в лучшую сторону. То, что мы делаем для военных гарнизонов, для бойцов, которые сегодня на передовой, для семей военнослужащих одновременно с инициативами активных женщин, которые сами живут в гарнизонах, радикально повысит там качество жизни. Общественные инициативы, сплоченность, готовность идти учиться – это очень важно. Огромное спасибо организаторам за образовательную программу и вам, девушки, за проекты. Вы приносите пользу семье, населённому пункту, вы делаете страну и мир лучше. Спасибо за то, что вы – настоящие. Вы – пример для многих из нас!», – приветствуя участниц, сказал губернатор Андрей Чибис.

Идея создания специального потока образовательной программы «Женщина-лидер. Флотские города» появилась благодаря реализации в Мурманской области проекта «Звезда Севера» Единого волонтёрского центра и инициативе её руководителя – Евгении Чибис. Напомним, проект «Звезда Севера» – конференция, в ходе которой эксперты в области психологии, медицины, спорта, креативных индустрий помогают женщинам преодолеть внутренние барьеры и развиваться. С 2020 года более 25000 женщин прошли лекции и тренинги в разных форматах, участницы образовательных программ основали множество собственных проектов. В 2023 году проект получил продолжение на Черноморском, Балтийском и Тихоокеанском флотах. В Севастополе, Калининграде и Петропавловске-Камчатском прошли свои образовательные конференции, получившие названия «Черноморская звезда», «Балтийская звезда» и «Тихоокеанская звезда».

Проект «Женщина – лидер. Флотские города» был запущен мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Единым волонтёрским центром Мурманской области и Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в апреле 2024 года. В течение четырёх месяцев 120 активных женщин, проживающих в городах базирования флотов Российской Федерации, проходили специальное обучение, где изучали актуальные принципы социального проектирования, в составе команд разрабатывали социальные проекты для их реализации во флотских городах.

«Девочки прошли очень большой и сложный путь. Они четыре месяца прокачивались, обучались основам лидерства. И сейчас они не только получили дополнительные возможности, но и внутренний ресурс для того, чтобы реализовывать проекты на своих территориях. Огромное спасибо всем за поддержку!», – сказала Евгения Чибис.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что большинство представленных проектов обязательно получат поддержку правительства региона.

«Проекты полностью соответствуют сегодняшним реалиям. Это, например, проекты, связанные с вовлечением ребят с ограничениями по здоровью, которые вернулись с полей спецоперации, в социум, общественную жизнь; проекты, которые направлены на помощь семьям при переездах; связанные с медийной грамотностью и другие. Они полезны и достойны», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил Евгению Чибис за инициативу, отметив, что благодаря конференции «Черноморская звезда», которую провели в прошлом году в Севастополе, появились новые сообщества и новые коммуникации, которые отражаются во многих проектах, реализуемых в городе.

«С Мурманском и Мурманской областью мы стали друзьями и партнёрами. Огромное спасибо Евгении Владимировне лично», – сказал Михаил Развожаев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова поблагодарила участниц, а также председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко и председателя Совета Евразийского женского форума Галину Карелову, которые с самого начала поддерживали проект.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/