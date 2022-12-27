Вы достойно справляетесь с возложенными обязанностями: Андрей Чибис поздравил спасателей Мурманской области с профессиональным праздником и вручил награды

27 декабря в России отмечается День спасателя. Сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области отметили праздник торжественным мероприятием, в ходе которого по итогам года были вручены ведомственные и региональные награды. Почётным гостем церемонии стал губернатор Андрей Чибис.

В своём приветственном слове глава региона поблагодарил всех за самоотверженный труд и чувство надежности, которое ежедневно дает каждый спасатель.

«Друзья, искренне рад поздравить вас с профессиональным праздником. Хочу выразить благодарность каждому спасателю нашего региона. В ваших руках благополучие и, в отдельных моментах, человеческая жизнь. Для вас ежедневным трудом является то, что для нас - героизм. Огромная ответственность лежит на ваших плечах за жизни граждан. И вы достойно справляетесь с возложенными обязанностями. Желаю вам успехов в работе, мира и благополучия», - сказал губернатор.

Ряд сотрудников ГУ МЧС и Государственного областного казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» получили из рук губернатора благодарственные письма и почётные знаки «За доблестную службу в Заполярье».

Начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области, генерал-майор внутренней службы Руслан Назаров обращаясь к коллективу подчеркнул, что каждый специалист вносит вклад в одно общее дело.

«Сегодня мы чествуем собирательный образ спасателя - решительного, смелого, проявляющего инициативу и реализующего её. Этот человек живет каждым вызовом, реагированием, максимально вкладывая все те тактические навыки, которые приобрёл», - прокомментировал генерал-майор Руслан Назаров.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, мероприятие продолжилось вручением наград и благодарностей по итогам конкурса профессионального мастерства, а также спортивных и творческих конкурсов.

В завершении торжества участники почтили память погибших при исполнении долга минутой молчания.

Фото: https://gov-murman.ru