«Вы принимаете решения, которые влияют на судьбу человека»: губернатор Андрей Чибис принял участие в совещании судей судов общей юрисдикции Мурманской области

Глава региона Андрей Чибис 15 февраля принял участие в совещании судей судов общей юрисдикции Мурманской области, в рамках которого состоялось подведение итогов деятельности судебной системы региона в 2023 году и обсуждение текущих и долгосрочных задач.

«Судебная система – важнейший элемент государственного управления. Принципиально, что это работает, если все участники правоотношений понимают, что справедливость будет восстановлена. Невозможно переоценить тот объём работы, который вы и ваши коллективы делаете для устойчивого развития судебной системы и нашей области в целом. Это щепетильная и достойная работа. Вы принимаете решения, которые влияют на судьбу человека. Это очень непросто. Огромное спасибо за ваш труд!» – сказал Андрей Чибис, обращаясь к участникам совещания.

В структуре судебной системы одним из ключевых элементов являются мировые суды, основная задача которых – предоставить широким слоям населения доступную судебную защиту. Именно этот институт охватывает повседневные, социальные проблемы граждан.

В Мурманской области работает 48 мировых судей, которые ежегодно рассматривают порядка 269,5 тысячи гражданских, уголовных и административных дел. Среднемесячная нагрузка на одного мирового судью составляет 560 дел.

Глава региона отметил, что обеспечению деятельности мировых судей в регионе уделяется пристальное внимание.

«За последние годы в тесном взаимодействии с председателем Мурманского областного суда Сергеем Седых нам удалось в значительной степени изменить кадровую ситуацию в положительную сторону. Кроме того, финансирование за последние пять лет в мировую юстицию региона выросло в 2,5 раза и составляет более 626 млн рублей. В том числе это стало возможным благодаря росту экономики Мурманской области. И мы будем продолжать делать всё, чтобы повысить качество среды, где работают наши мировые судьи», – сказал глава региона.

В рамках мероприятия губернатор Андрей Чибис вручил ряду судей, отработавших 20 и более лет в судебной системе региона, памятную медаль «85 лет Мурманской области».

Председатель Мурманского областного суда Сергей Седых выступил перед собравшимися с подробным докладом об итогах деятельности судебной системы региона и поблагодарил за качественную и продуктивную работу.

«Самое главное в работе судебной системы – правосудие, повышение доверия граждан к вынесенным нами решениям. Выражаю благодарность коллегам за высокий профессионализм, ответственность и принципиальность», – сказал Сергей Седых.

В рамах мероприятия состоялось награждение победителей конкурсов «Лучший суд», «Лучший судебный участок», «Лучший помощник судьи» и «Лучший секретарь». Также чествовали Объединенную пресс-службу судов Мурманской области, которая была отмечена дипломом всероссийского конкурса пресс-служб судов Российской Федерации в номинации «Хранители истории». Ряд судей Мурманской области были удостоены Почётных грамот ведомства.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в совещании приняли участие мировые судьи, судьи районов, городских и областного судов. Также участниками совещания стали главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, руководители силовых структур, профильного министерства.

Фото: https://gov-murman.ru