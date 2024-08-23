«Вы вносите большой вклад в развитие Кольского Заполярья»: губернатор Андрей Чибис провел встречу с сотрудниками правительства Мурманской области

Вчера в Мурманской областной филармонии состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса с трудовым коллективом регионального правительства. Участниками встречи стали государственные гражданские служащие из профильных ведомств.

Глава региона отметил, что встреча с представителями органов исполнительной власти проходит в знаковый для страны праздник – День государственного флага Российской Федерации. Андрей Чибис подчеркнул, что триколор – это особый государственный символ, под которым трудятся миллионы людей на благо страны.

«22 августа отмечается День государственного флага РФ, под которым живут, служат и работают миллионы наших сограждан. Вы вносите большой вклад в развитие Мурманской области, усердно трудитесь на благо региона, чтобы он становился лучше, сильнее и мощнее. Для меня большая честь общаться сегодня с вами, отвечать на волнующие вопросы, а также получать идеи, предложения и пожелания. Мы близимся к завершению длительной и кропотливой работы по обновлению стратегического плана «На Севере – жить», который определит направления развития Мурманской области на ближайшие годы. Поэтому мне важно знать, какие коррективы в региональную стратегию хотели бы внести лично вы», – сказал Андрей Чибис.

Особое внимание глава региона уделил комплексной работе по обновлению стратегического плана «На Севере – жить», которую сформировали сами жители региона. Работы по развитию, проводимые в рамках стратегического плана, затрагивают все сферы жизни в регионе – экономику, социальное направление, образование, здравоохранение, культуру, благоустройство, ремонт дорог и т.д. В течение лета в разных муниципалитетах региона проходили стратегические сессии, в рамках руководители и сотрудники министерств и ведомств работали над генерацией идей в стратегию социально-экономического «На Севере – жить». Всего в обновление стратегического плана 25 тысяч северян внесли более 72 тысяч предложений.

Андрей Чибис поблагодарил сотрудников регионального правительства за участие в стратегических сессиях, по итогам которых было озвучено и учтено огромное количество конструктивных предложений. На встрече с главой региона госслужащие подчеркнули, что позитивные изменения коснулись многих сфер жизни – особенно это заметно на примере различных проектов, которые активно реализуются в области культуры, спорта, образования и здравоохранения.

«Например, за последние пять лет коренным образом изменилась сфера культуры, которой раньше уделялось очень мало внимания. Сегодня мы видим, как преображаются культурные учреждения и общественные пространства, реализуются классные проекты, аналогов которых в других регионах нет. Финансовая поддержка культурного сектора со стороны областного правительства колоссальная. Мы бы очень хотели, чтобы так продолжалось и впредь», – подчеркнула работник министерства культура Мурманской области.

Также губернатор Андрей Чибис рассказал об итогах работы регионального правительства за прошедшие пять лет. Глава региона отметил, каких результатов удалось достичь в разных областях – экономике, социальной сфере, строительстве, здравоохранении, образовании, благоустройстве и других. В частности, Андрей Чибис акцентировал внимание на реализации крупнейших инвестиционных проектов, которые изменят экономику региона, – газификации Мурманской области, освоению литиевых месторождений, развитии Мурманской транспортного узла и других.

Кроме того, северяне задали губернатору вопросы, связанные с льготным ипотечным кредитованием, жилищным строительством, развитием аддитивных технологий и другими темами. Глава региона поблагодарил команду правительства за продуктивный разговор и подчеркнул, что подобные встречи помогают наладить взаимодействие друг с другом.

«Коммуникация крайне важна. Мы постараемся наладить механизм, благодаря которому можно будет чаще проводить подобные мероприятия, обмениваться информацией, озвучивать просьбы, критиковать действия и т.д. В большом потоке информации очень легко потеряться, а нам с вами важно быть на одной волне, слышать и понимать друг друга. Благодарю за добросовестную работу и большую вовлеченность в жизнь родного региона. Вместе мы пережили много трудностей и достигли высоких результатов. Мы живем в непростое время – будет трудно, но интересно. Успехов!», – подытожил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках мероприятия также состоялась торжественная церемония награждения государственных гражданских служащих, которые показывали высокий профессионализм, ответственное выполнение поставленных задач, а также внесли личный вклад в социально-экономическое развитие региона. Среди врученных наград – Почётные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма губернатора Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/