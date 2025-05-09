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Мурманская область. Арктика (16+)09.05.25 09:15

«Вы являетесь примером для всех нас»: губернатор Андрей Чибис провёл встречу с участниками СВО и членами их семей

7 мая, в преддверии 80-летней годовщины Великой Победы, в правительстве Мурманской области состоялась встреча главы региона Андрея Чибиса с бойцами специальной военной операции и членами их семей. В их числе – участник региональной программы «Герои Севера», которая реализуется по инициативе главы региона по поручению президента России Владимира Путина.

«Участники специальной операции – наши герои, точно такие же герои – их жёны. Вся история нашей страны связана с подвигами женщин, которые не только ждут наших защитников дома, но и всячески помогают фронту, а после окончания боевых действий ещё и активно вкладываются в то, чтобы восстановить мирную жизнь. Своим мужеством вы показываете всем нам как надо жить, как надо помогать фронту. Ни у кого из нас не возникает никаких сомнений в том, что все задачи в рамках спецоперации будут выполнены. Мы со своей стороны стараемся и будем стараться и дальше делать всё, чтобы приблизить нашу Победу», – сказал Андрей Чибис, открывая встречу.

В Мурманской области помощь участникам СВО и их семьям оказывается с первого дня спецоперации. Глава региона подчеркнул, что помощь им – приоритетная задача, и поддержка ведётся комплексная.

Всего с начала СВО правительством Мурманской области закуплено и отправлено более 229 тысяч единиц груза нашим защитникам, в рамках проекта «Север помогает» бойцам передано более 732 тонн груза.

В числе ключевых пунктов обновлённого плана «На Севере – жить» – помощь участникам СВО в получении новой профессии, трудоустройстве, приоритетное медицинское обслуживание, дальнейшее расширение системы льгот и мер поддержки, а также изменение качества жизни в военных гарнизонах, в том числе в рамках уже реализуемой в регионе программы реновации ЗАТО.

«Отдельное внимание мы уделяем нашим гарнизонам. Большое спасибо Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за то, что он поддержал системное выделение ресурсов на программу реновации ЗАТО. В Мурманской области такое масштабное обновление военных гарнизонов происходит впервые со времён Советского Союза», – подчеркнул губернатор.

Отметим, с 2019 по 2025 год в Мурманской области по программе реновации ЗАТО уже проведено более 3000 мероприятий на общую сумму 27,8 млрд рублей. Например, построена школа в Североморске, корпус школы в Печенгском округе, шесть детских садов, восемь амбулаторий и ФАПов, отремонтировано 360 жилых домов, построено и реконструировано 10 спортивных объектов и шесть объектов культуры, благоустроено 14 общественных пространств, 31 общественная территория, 59 современных детских и спортивных комплексов.

На ближайшие три года по программе реновации ЗАТО правительством России уже утверждено более 200 мероприятий, в рамках которых будут проведены работы более чем на 1,4 тысячи объектов, на эти цели будет направлено более 40 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что участники СВО являются примером для всех жителей.

«Я неоднократно навещал наших ребят «за ленточкой». Наши герои приближают нашу Победу, применяя самые передовые технические решения, в том числе собственной разработки. То, что бойцы и их командиры делают – восхищает. Уверен, никакая армия мира сейчас с вами не сравнится. Наши люди, наши ребята, наши бойцы могут всё. Низкий вам поклон! Вы являетесь примером для всех нас. С наступающих великим священным праздником, с юбилеем Великой Победы!», – сказал губернатор.

Участники встречи поблагодарили губернатора Андрея Чибиса и правительство Мурманской области за внимание к военным гарнизонам, а также волонтёров и всех неравнодушных жителей региона, которые собирают помощь бойцам.

«Без вас мы бы никогда не справились. Сила России – в нашем единстве!», – сказал один из участников мероприятия.

Далее встреча продолжилась в формате свободного общения.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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