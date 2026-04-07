«Вы ждёте чудо, а мы ждём вас»: в Мурманской области 7 апреля проходит День беременных

Сегодня в Мурманской области отмечают День беременных. Праздник установлен постановлением регионального правительства в 2025 году в рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш» и теперь проводится дважды в год — 7 апреля и 7 октября. Главными площадками в Мурманске станут пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» (ул. Буркова, 30) и «Молодая Арктика» (просп. Ленина, 18). В «СОПКИ.СЕМЬЯ» мероприятия начнутся в 12.00, в «Молодой Арктике» — в 15.00 и продлятся до 20.30. Организаторы предусмотрели работу площадок в разное время, чтобы даже у работающих беременных женщин была возможность посетить события. Для жителей области, которые не смогут приехать в Мурманск, организуют прямую онлайн-трансляцию из «СОПКИ.СЕМЬЯ» в группе сообщества во «ВКонтакте». Всего в регионе запланировано более 50 мероприятий.

В рамках Большого лектория в «СОПКИ.СЕМЬЯ» с 12.00 начнётся открытый диалог с экспертами. Врач-акушер-гинеколог Александр Залесный, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, руководитель Перинатального центра, ответит на вопросы о родах. Педиатр Алёна Артеева, заведующая Мурманской городской детской поликлиникой №1, расскажет об уходе за новорожденным и календаре прививок. Также в программе лектория: всё о грудном вскармливании, планирование беременности после родов, «портфель новорожденного» — какие документы нужны малышу, порядок оформления пособий через МФЦ, выход в декрет, сон в беременность и после родов, питание в период беременности.

Практическая часть позволит будущим родителям получить прикладные навыки: советы по формированию гардероба для ребёнка в северном климате, беседа по грудному вскармливанию с элементами тренинга, мастер-класс «Волшебные прикосновения» — массаж для новорожденных и пеленание, а также эксперименты с подгузниками — сравнение брендов.

Одним из событий дня станет подведение итогов конкурса «На Севере буду мамой!» в 12.00–12.15 в «СОПКИ.СЕМЬЯ». Конкурс проводился в двух номинациях: видеовизитка «Я буду мамой» и фотография «Будущие родители». Победителей определили по итогам народного голосования в группе «СОПКИ.СЕМЬЯ» во «ВКонтакте» и оценкам конкурсной комиссии. Все участницы получат подарки, а победителей назовут в прямом эфире.

В пространстве «Молодая Арктика» на просп. Ленина, 18 пройдёт расширенная программа. В молодёжном блоке «Быть на шаг впереди: семья в жизни современного человека» (15.10–16.45) состоится дискуссия для юношей и девушек о том, как создать надёжную опору для будущего. В блоке «Культурный код поддержки и заботы о материнстве» (16.00–17.50) пройдёт презентация наборов «Родовая сумка» и «Подарок новорожденному», а также лекция «Круг заботы с первых дней беременности». В блоке «Активная мама, здоровый малыш» (18.00–19.00) выступят фитнес-тренеры, специалисты по грудничковому плаванию и педиатры. В 19.15–20.15 состоится разговор о преемственности поколений — о роли отца, бабушек и дедушек в воспитании детей.

В малом зале «Молодой Арктики» пройдут лекции с обязательной регистрацией: в 17.00–17.50 — аромапсихология, в 18.00–19.00 — методы немедикаментозного обезболивания родов (мастер-класс для беременных и партнеров: пап, бабушек и дедушек). Также в малом зале с 19.00 до 20.00 пройдут мастер-классы для детей от 3 лет. В 20.15–20.30 в большом зале состоится финальный розыгрыш подарков.

Важная новость: родильные дома и Перинатальный центр Мурманской области вновь открыты для партнёрских родов. Участие близкого человека — это огромная поддержка для женщины, возможность чувствовать себя более защищённой и разделить счастье появления ребёнка. Специально для пап подготовили информационные карточки-подсказки.

Для участия в родах необходимо соблюдение простых правил инфекционной безопасности: флюорография давностью не более 12 месяцев, отсутствие признаков респираторного заболевания и температуры, а также заявление-согласие на проведение семейно-ориентированных (партнёрских) родов. Роды — это не то, что нужно перетерпеть. Это то, через что нужно пройти вместе.

На обеих площадках можно будет познакомиться с содержанием наборов «Родовая сумка» и «Подарок новорожденному». Эти региональные меры поддержки получают все будущие мамы и новорожденные северяне. Праздник получает всё большее распространение и поддержку среди бизнеса: заведения общественного питания, магазины, торговые центры поддерживают беременных женщин и их семьи. Гостей ждут розыгрыши подарков от экспертов, комплименты от ресторанов и кафе (заведения, входящие в «Ресторанный синдикат», гастро-пекарня «Лита» в Мурманске, игровая сенсорная студия «Машины сказки», студия здоровья «Бионика», спа-студия «О тебе» и другие) а также фотозона (будет работать с 16.00 до 17.00 в «Молодой Арктике»). Запись онлайн-трансляции будет доступна после мероприятия в группах «СОПКИ.СЕМЬЯ» в социальной сети «ВКонтакте».

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, День беременных в Мурманской области — это не просто праздник. Это возможность получить надёжную информацию от практикующих врачей и психологов, найти ответы на волнующие вопросы, а также почувствовать поддержку, которая окружает каждую семью, ожидающую появление малыша.

