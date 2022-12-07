Выбери любимый музей: объявлено голосование на вручение награды «Общественное признание»

В 2022 году проходит конкурс муниципальных и государственных областных музеев на звание «Лучший музей Заполярья». Помимо главного приза – звания лучшего музея, которое будет присуждено авторитетным жюри, вручается награда «Общественное признание», финалист которой будет определён с помощью интернет-голосования.

В 2022 году проходит конкурс муниципальных и государственных областных музеев на звание «Лучший музей Заполярья». Помимо главного приза – звания лучшего музея, которое будет присуждено авторитетным жюри, вручается награда «Общественное признание», финалист которой будет определён с помощью интернет-голосования.

Министерство культуры Мурманской области призывает жителей нашего региона поддержать любимый музей своим голосом. А чтобы ещё раз напомнить о каждом музее – предлагает посмотреть видеоролик, подготовленный в рамках проекта «Музейные маршруты России».

Голосование проходит до 12 декабря.

Перейдите по ссылки и вносите свой вклад в победу одного из музеев: https://vk.com/topic-139605315_49158651

Фото и видео: https://vk.com/murmanculture