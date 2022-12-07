Мурманская область. Арктика (16+)07.12.22 08:45
Выбери любимый музей: объявлено голосование на вручение награды «Общественное признание»
В 2022 году проходит конкурс муниципальных и государственных областных музеев на звание «Лучший музей Заполярья». Помимо главного приза – звания лучшего музея, которое будет присуждено авторитетным жюри, вручается награда «Общественное признание», финалист которой будет определён с помощью интернет-голосования.
В 2022 году проходит конкурс муниципальных и государственных областных музеев на звание «Лучший музей Заполярья». Помимо главного приза – звания лучшего музея, которое будет присуждено авторитетным жюри, вручается награда «Общественное признание», финалист которой будет определён с помощью интернет-голосования.
Министерство культуры Мурманской области призывает жителей нашего региона поддержать любимый музей своим голосом. А чтобы ещё раз напомнить о каждом музее – предлагает посмотреть видеоролик, подготовленный в рамках проекта «Музейные маршруты России».
Голосование проходит до 12 декабря.
Перейдите по ссылки и вносите свой вклад в победу одного из музеев: https://vk.com/topic-139605315_49158651
Фото и видео: https://vk.com/murmanculture
Комментарии
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