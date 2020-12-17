Выбери своего доктора!

Вчера стартовало голосование в рамках Межрегионального конкурса «Земский доктор». Он призван поддержать представителей одной из важнейших профессий – медицинских работников и стимулировать их на дальнейшее повышение качества услуг.

Организаторами конкурса выступили АО «СУЭК» и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ». В его рамках предстоит выбрать специалистов медицинских учреждений, работающих на территориях присутствия Сибирской угольной энергетической компании в девяти регионах России. В Мурманске её представляет АО «Мурманский морской торговый порт».

Выбрать лучшего доктора в столице Кольского Заполярья можно на сайте Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ», пройдя по ссылке: https://zemdoctor2020.suek.ru/poll/.

Голосование продлится до 14.00 18 декабря 2020 года. Итоги будут подведены 21 декабря. Вся информация будет доступна на сайтах http://fond.suek.ru/ и http://ntr-tech.ru/ .

Победителей конкурса ждут призы от СУЭК и Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ».

Поддержите своего доктора!