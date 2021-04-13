Выбираем цветовое оформление фасада будущей школы на Казарменном переулке МурманскаГидрографы Северного флота используют сведения рыбаков для уточнения местоположения погибших в Баренцевом море кораблей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)13.04.21 08:45

Выбираем цветовое оформление фасада будущей школы на Казарменном переулке Мурманска

В рамках реализации национального проекта «Образование» в Мурманске будет построена новая школа на переулке Казарменном. Администрация областного центра предлагает мурманчанам выбрать вариант цветового оформления фасада будущего здания.

Опрос продлится до 16 апреля 2021 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров требует кардинального оздоровления космической отрасли страны
-

Последние комментарии

Сергей Иванович
10.04.21 01:47
еще было бы здорово это онлайн выводить)
Комментарий к новости:Наливай и пей! «Мурманскводоканал» переходит на автоматический контроль качества воды
Рудаметов Сергей Борисович
09.04.21 22:34
Класс
Комментарий к новости:Столовая-кафе - школы Мурманска активно готовят проекты «Arctic school»
Педагоги одного из МБОУ города-героя.
09.04.21 20:42
Здравствуйте, аудитория телеканала «Арктик-ТВ»! В телесюжете запечатлена член клуба «Дети военного Мурмана» Тамара Александровна Ушинская, педагог-ветеран города-героя, проработавшая учителем началь
Комментарий к новости:Пока мы помним - подвиг героев будет жить!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире15:00«Первый рейс к звёздам». Документальный фильм (12+)15:55Городские хроники (6+)16:10«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Сумма перерасчётов за тепло в квитанциях северян не поднимется выше 150 рублей за квадратный метр-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 26 копеек, евро – на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области возбуждено 4 уголовных дела против должников-потребителей электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Президент РФ поручил до 15 июня определить тарифы на проводку судов по Северному морскому пути
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика