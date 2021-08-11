Выбираем вариант художественной подсветки будущего «Дома художника»

В Мурманске идёт капитальный ремонт здания, расположенного на ул. Полярной дивизии, 1/16. Уже в следующем году оно откроется для учащихся Детской художественной школы.

Администрация города Мурманска приглашает северян выбрать вариант оформления подсветки здания. Предлагаются семь вариантов светового оформления. Опрос продлится до 18 августа 2021 года. Процедура голосования очень простая: https://docs.google.com/forms/d/1ongneiZnA89CTSjwvKGap8FFF6YLQdxhBznW_HoQ4aU