«Выбирай своё»: сенатор РФ Елена Дягилева посетила филиалы МАУ в Кировске и Апатитах

В рамках региональной недели представитель Кольского Заполярья в Совете Федерации Елена Дягилева посетила филиалы Мурманского арктического университета в Кировске и Апатитах. Ключевая цель визита – ознакомиться с возможностями образовательных учреждений и обсудить совместные программы, которые вуз реализует с индустриальными партнёрами при поддержке регионального правительства.

«На заседании Госсовета по направлению «Кадры» Президент России Владимир Путин чётко обозначил: у нас предельно короткий временной лаг для реакции на стремительные перемены. Поэтому и на федеральном уровне, и в регионах активно ведётся работа по формированию наиболее эффективных подходов к ответам на вызовы. В первую очередь отмечу мощную трансформацию системы профессионального образования. И эта трансформация опирается на прочную законодательную базу», – отметила сенатор.

Елена Дягилева напомнила, что в декабре Совет Федерации одобрил закон, который продлевает эксперимент по упрощению поступления в колледжи до 2029 года и расширяет его географию. Благодаря решению выпускники девятых классов Мурманской области, которые решили поступать в колледжи или техникумы, получили возможность сдавать только два обязательных экзамена. По мнению сенатора, акцент на СПО оправдан: в структуре кадрового спроса до 2030 года 70% составят именно работники со специальным профессиональным образованием.

По результатам визита представитель Заполярья в Совфеде назвала филиал МАУ в Кировске успешным примером эффективности подхода, когда модернизация, формирование образовательных программ и сам процесс обучения ведутся при участии индустриальных партнёров. По программе взаимодействия «Кадры для ФосАгро» учреждение реализует целый спектр совместных мероприятий: от формирования плана набора абитуриентов и внедрения мотивационных программ до оснащения лабораторий и прохождения практики на производстве. Во время посещения она ознакомилась с учебными аудиториями и лабораториями, на базе которых ведётся подготовка маркшейдеров и обогатителей, разработчиков и электромехаников, администраторов отелей и специалистов в сфере информационных технологий.

«Перед нашим университетом, который реализует программы среднего профессионального и высшего образования по востребованным сегодня направлениям, стоят масштабные задачи. Кампус мирового уровня, с инициативой создания которого выступил губернатор Андрей Чибис, – это мощный импульс для развития системы образования. Поддержка со стороны главы государства открывает новые возможности для региона в части наращивания кадрового потенциала. Но перспективы дальнейшего развития не могут рассматриваться в разрыве от компаний, которые работают на территории», – прокомментировала сенатор.

В Апатитах Елена Дягилева посетила филиал МАУ, который более 20 лет готовит горных инженеров и других востребованных специалистов. Сенатор изучила материально-техническую базу учреждения, существенно модернизированную при содействии регионального правительства и индустриальных партнёров. По мнению парламентария, консолидация усилий приносит видимый результат: в этом году число студентов выросло почти на 15%, в филиал поступили 330 ребят, причём многие выбрали направление «Горное дело». В рамках визита она обсудила с командой филиала МАУ масштабный проект, реализуемый по поручению губернатора Андрея Чибиса при участии компании «ФосАгро», – создание Высшей школы по подготовке горных инженеров на базе вуза, благодаря которой будут открыты новые лаборатории и на 30% увеличено количество специальностей и студентов-очников по ключевым направлениям подготовки. Также сенатору подробно рассказали о создании уникального подземного учебного полигона на действующем Расвумчоррском руднике и строительстве нового общежития рядом с корпусом на улице Лесной, с которым его соединит тёплый переход.

В филиале МАУ Елена Дягилева встретилась с будущими горными инженерами, которые на днях посетили Ловозерский ГОК по проекту партии «Единая Россия». Это единственное в России предприятие, осуществляющее добычу и обогащение руд редких металлов с производством лопаритового концентрата, поэтому, по мнению сенатора, экскурсия показала студентам потенциал Заполярья и наглядно продемонстрировала им особенности выбранного дела.

«Наша общая задача – помочь молодёжи найти своё призвание как можно раньше, получить достаточный объём знаний и компетенций, чтобы впоследствии применить их на благо страны и родной Мурманской области. Этой цели служит комплексная профориентационная программа, реализуемая по поручению губернатора Андрея Чибиса, а также партийный проект «Выбирай своё», – пояснила Елена Дягилева.

Ajnj^https://gov-murman.ru/info/news/563262/#&gid=1&pid=7