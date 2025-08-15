Выбирай: топ лучших вакансий в крупнейших городах России

Мурманская область представлена на всероссийском гастрономическом фестивале в МосквеОдин займ в руки: в 2026 году россиян хотят избавить от долговой кабалы МФО
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 67000 вакансий в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске — и отобрал самые интересные предложения августа.

Лучшие вакансии августа

В топе лучших предложений августа — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

В Москве и Екатеринбурге в топе лучших зарплатных предложений месяца — врачи.

Вакансии водителей на зарплату свыше 150000 рублей в месяц — в топе вакансий Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска.

Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц в августе разместили работодатели Санкт-Петербурга, Воронежа, Самары, Волгограда, Нижнего Новгорода.

В Москве в топ вошла вакансия специалиста e-commerce, в Санкт-Петербурге — главного конструктора, в Екатеринбурге — архитектора информационных систем, в Краснодаре — главного инженера, в Омске — главного металлурга, в Ростове-на-Дону — главного технолога.

Последние комментарии

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
