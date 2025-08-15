Выбирай: топ лучших вакансий в крупнейших городах России

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 67000 вакансий в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске — и отобрал самые интересные предложения августа.

Лучшие вакансии августа

В топе лучших предложений августа — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

В Москве и Екатеринбурге в топе лучших зарплатных предложений месяца — врачи.

Вакансии водителей на зарплату свыше 150000 рублей в месяц — в топе вакансий Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска.

Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц в августе разместили работодатели Санкт-Петербурга, Воронежа, Самары, Волгограда, Нижнего Новгорода.

В Москве в топ вошла вакансия специалиста e-commerce, в Санкт-Петербурге — главного конструктора, в Екатеринбурге — архитектора информационных систем, в Краснодаре — главного инженера, в Омске — главного металлурга, в Ростове-на-Дону — главного технолога.