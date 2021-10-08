ВЫБИРАЙ! Вакансии с переездом и зарплатой до 400 тысяч рублей - топ октября

Переезд и вахта — отличный способ не только получить новый рабочий опыт и хорошую зарплату, но и посмотреть страну, а может быть и мир. За год в целом по стране число вакансий с возможностью переезда выросло на 222%, вахтовые вакансии тоже приросли на 128%, подтверждая тезис о том, что работодателям нужны сотрудники со всей страны, а география работы и найма работников расширяется из года в год.

За первую рабочую неделю октября в специальном разделе hh.ru размещено почти 5000 вакансий с возможностью переезда, из них на СЗФО приходится 10%. Эксперты подготовили подборку предложений с самыми высокими зарплатами и возможностью переезда или вахты из городов СЗФО в соседние регионы и страны: