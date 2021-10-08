Мурманская область. Арктика (16+)08.10.21 17:00
ВЫБИРАЙ! Вакансии с переездом и зарплатой до 400 тысяч рублей - топ октября
Переезд и вахта — отличный способ не только получить новый рабочий опыт и хорошую зарплату, но и посмотреть страну, а может быть и мир. За год в целом по стране число вакансий с возможностью переезда выросло на 222%, вахтовые вакансии тоже приросли на 128%, подтверждая тезис о том, что работодателям нужны сотрудники со всей страны, а география работы и найма работников расширяется из года в год.
За первую рабочую неделю октября в специальном разделе hh.ru размещено почти 5000 вакансий с возможностью переезда, из них на СЗФО приходится 10%. Эксперты подготовили подборку предложений с самыми высокими зарплатами и возможностью переезда или вахты из городов СЗФО в соседние регионы и страны:
- Повар, зарплата до 150 000 руб. на руки, переезд из Архангельска в Антарктиду (зимовочный комплекс антарктической станции "Восток»), https://spb.hh.ru/vacancy/48008284
- Механик по буровому оборудованию, зарплата от 125 000 руб. на руки, переезд из Мурманска во Вьетнам, https://spb.hh.ru/vacancy/48331826
- Маляр по металлу, зарплата до 338 000 руб. на руки, переезд соискателей из Пскова или Выборга в Туапсе (Краснодарский край), https://spb.hh.ru/vacancy/48333472
- Врач психиатр-нарколог, зарплата до 250 000 руб. на руки, переезд из Петербурга в другие города России (командировки), https://spb.hh.ru/vacancy/48118284
- Начальник отдела календарно-сетевого планирования, зарплата от 200 000 руб. на руки, переезд из Мурманска на полуостров Гыдан, https://spb.hh.ru/vacancy/48022944
- Инженер по планированию, зарплата от 200 000 руб. на руки, переезд из Калининграда в Мурманскую область, https://spb.hh.ru/vacancy/47941457
- Руководитель производственно-технического департамента, зарплата от 200 000 руб. на руки, переезд из Мурманска в Якутию, https://spb.hh.ru/vacancy/47704977
- Переводчик (французский язык), зарплата до 200 000 руб. на руки, переезд из Петербурга во Францию, https://spb.hh.ru/vacancy/47148564
- Инженер КИПиА, зарплата от 158 371 руб. на руки, переезд из Усинска в Якутию, https://spb.hh.ru/vacancy/45916598
- Водитель категории СЕ, зарплата до 200 000 руб. на руки, переезд из Петербурга в Финляндию, https://spb.hh.ru/vacancy/47899804
- Автомеханик/Автоэлектрик, зарплата до 400 000 руб. на руки, переезд из Петербурга в Якутию, https://spb.hh.ru/vacancy/45212329
- Старший помощник капитана, зарплата от 200 000 руб. на руки, переезд из Мурманска во Вьетнам, https://spb.hh.ru/vacancy/48331640
- Горничная на круизный лайнер, зарплата до 200 000 руб. на руки, переезд из Петербурга, международные морской транзит (США, Европа, Карибский бассейн, Австралия), https://spb.hh.ru/vacancy/48473624
- Middle/Senior iOS разработчик, зарплата до 5 000 EUR до вычета налогов, переезд из Петербурга на Кипр, https://spb.hh.ru/vacancy/48182403
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