Выбор будущей профессии: учащиеся Мурманского академического лицея посетили региональный центр психологической работы (Северного флота)

Специалисты-психологи в рамках агитационно-информационных мероприятий к поступлению в Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации провели экскурсию в региональном центре психологической работы (Северного флота) для лицеистов.

Старшеклассникам показали организацию психологической работы с военнослужащими, задачи, выполняемые различными отделами регионального центра, рассказали об особенностях службы военных психологов, важности и востребованности реализуемых ими направлений деятельности.

На себе они смогли опробовать современные технические средства, применяемые психологами Вооружённых Сил в работе с личным составом, познакомиться с автоматизированным рабочим местом и используемыми диагностическими средствами.

Также учащимся был представлен фильм о Военном университете, рассказывающий о его истории и традициях, предъявляемых к абитуриентам требованиях, условиях поступления и перспективах дальнейшего профессионального становления.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, выбор будущей профессии является важным для каждого, а обучение в одном из престижных вузов страны, получение высокого уровня образования поможет прочно встать на ноги, занять достойное место в обществе. Это понимают ребята и поэтому ответственно относятся к выбору профессии и учебного заведения. Они заинтересованно слушали и задавали волнующие их вопросы. А несколько ребят заявили о том, что хотели бы обучаться в Военном университете и связать свою жизнь с Вооружёнными Силами Российской Федерации.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country.htm