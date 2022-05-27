Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта

На территории Кольского полуострова, а вместе с тем и Мурманского морского торгового порта началась полноценная, а не календарная весна. Распускаются почки деревьев, начинают цвести цветы. А это значит, что пришла пора заполярным птицам выводить из гнезд своих птенцов. В этом году в АО «ММТП» сразу несколько десятков пар дроздов-рябинников решили обзавестись потомством, решив, что порт - вполне удачное для этого место.

Портовики, спешащие на работу, могли с удовольствием наблюдать, как птенцов-желторотиков поочередно выкармливают то мама, то папа. Здесь, в Мурманском морском торговом порту, их безопасности ничего не угрожает, поэтому родители могут быть спокойны. Сотрудники градообразующего предприятия всегда с трепетом относятся к окружающей среде.

Дрозд рябинник – это перелётная и зимующая птица, получившая своё название из-за любви к ягодам рябины, которой на территории предприятия осенью вызревает особенно много. Птица относится к отряду воробьиных. Голос дрозда рябинника трудно назвать певчим. Скорее, он скрипучий и щебечущий. При этом Дрозды рябинники считаются птицами пугливыми и осторожными. Они не особо доверяют людям, тем более отрадно, что свить гнезда они решили именно на территории Мурманского морского торгового порта.

Напомним, в январе этого года Мурманский морской торговый порт успешно прошёл ресертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015 по системе экологического менеджмента (СЭМ). Его проводили эксперты Ассоциации по сертификации «Русский Регистр». Полученный документ подтвердил устойчивое развитие предприятия, в том числе в социальной и экологической сферах.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248889%2Fwall-149919532_2548