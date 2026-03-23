«Выбор сильных»: в Полярных Зорях прошли соревнования по дзюдо

Масштабные трёхдневные соревнования, объединившие 370 дзюдоистов, открыли новые таланты и укрепили спортивный дух юных спортсменов.

Как сообщает murmansk.er.ru, Первенство Мурманской области по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет стало стартовой площадкой для 160 участников. Лучшие из них представят регион на предстоящем первенстве Северо-Западного федерального округа в Великом Новгороде.

Затем эстафету перенял областной турнир по дзюдо «Патриот». Он собрал порядка 110 юношей и девушек до 15 лет. Помимо спортивной составляющей для участников была организована интерактивная зона, где ребята могли познакомиться с основами строевой подготовки и разборкой-сборкой автомата.

Завершающий день ознаменовался проведением областного турнира по дзюдо «Кубок Арктики» среди спортсменов до 18 лет. 100 участников боролись за право войти в состав сборной команды Мурманской области для участия в третьем этапе Спартакиады учащихся России, которая пройдет в Череповце.

Прошедшие соревнования, являясь важным этапом в подготовке сборных команд, демонстрируют высокий уровень развития дзюдо в регионе, считает президент Федерации дзюдо Мурманской области Ринат Назмутдинов.

«Развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни – ключевые направления народной программы. Соревнования в Полярных Зорях стали ярким примером того, как системная работа в рамках партийного проекта способна объединить спортсменов, тренеров и общественность для решения поставленных задач», - заключил региональный координатор партийного проекта «Выбор сильных» Андрей Петров.

