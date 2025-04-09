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Мурманская область. Арктика (16+)09.04.25 15:30

Выборочным наблюдением в регионе будет охвачено свыше двух тысяч респондентов

В апреле, июне, августе и сентябре 2025 года одновременно с обследованием рабочей силы в Мурманской области, как и в целом в Российской Федерации, пройдёт выборочное наблюдение участия населения в непрерывном образовании.

Целью наблюдения является получение официальной статистической информации, отражающей вовлечённость населения в процесс получения непрерывного в течение всей жизни образования: общего, профессионального, дополнительного, в том числе самообразования.

Как отмечает руководитель Мурманскстата Т.Е. Лапин, ранее данное статистическое наблюдение проводилось в 2020 году. Согласно его итогам, в Мурманской области почти 238 тысяч человек, или 39 процентов от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, получали образование. Из них 11 процентов обучались по основным образовательным программам, 22 – по дополнительным, 20 процентов занимались самообразованием. При проведении опроса респондент мог отметить несколько форм участия в непрерывном образовании.

Среди участников профессионального обучения или дополнительного образования 78 процентов получали его по инициативе работодателя, 19 процентов – по собственному желанию, остальные – по решению семьи.  

Преобладающей формой самообразования, которую использовали 76 процентов респондентов, являлось прослушивание и просматривание передач учебного характера в сети «Интернет». Основными направлениями самообразования являлись: вопросы здоровья и здорового образа жизни, финансовая и бюджетная грамотность, грамотность в сфере ЖКХ, государственных услуг, правовые, юридические вопросы, а также совершенствования навыков по использованию компьютера.

В 2025 году в Мурманской области опрос населения проведут прошедшие обучение интервьюеры. В обязательном порядке они должны предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. О полномочиях интервьюера, иную дополнительную информацию о проведении обследования можно получить в Мурманскстате по телефонам: 8 (8152) 688-575, 688-569, 688-615.

Данные записываются со слов опрашиваемых, без предъявления документов, подтверждающих правильность ответов. Обследуемым периодом является двенадцать месяцев, предшествующих опросу. Мурманскстат гарантирует, что все сведения, полученные от жителей региона, останутся конфиденциальными и будут использоваться исключительно для формирования официальной статистической информации.

Итоги наблюдения в целом по России и субъектам Российской Федерации будут размещены на официальных сайтах Росстата (https://rosstat.gov.ru) и Мурманскстата (https://51.rosstat.gov.ru) в феврале 2026 года.

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