Выборочный опрос проходит в Мурманске

На территории города Мурманска в ноябре будет проходить комплексное исследование, проводимое Институтом экономики Карельского научного центра РАН, посвящённое изучению жизни арктических городов и посёлков.

Одной из его важных частей является опрос местного населения о текущих проблемах развития города, его трудовых ресурсов, экологическом благополучии, а также посвящённое культурным особенностям проживающего населения.

Как сообщает администрация города Мурманска, исследование проходит в формате выборочного опроса, выборка случайная. В указанный период к жителям города могут обратиться интервьюеры для заполнения анкеты.

Обобщенные результаты и выводы исследований будут направлены в региональные и федеральные органы государственного управления как аналитическая база для принятия обоснованных решений. Все материалы опроса будут использованы для получения общей оценки экологической и экономической ситуации в городе, поэтому адрес и фамилия респондентов при опросе не регистрируются.

Анкету также можно заполнить по ссылке: https://forms.gle/KkTaGgUdeZqWjwj36.