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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.20 12:05

Выборы нового состава Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва 13 сентября будут осуществляться по мажоритарной системе

3 марта состоялось заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, которое провёл председатель представительного органа власти флотской столицы Евгений Алексеев. В работе Совета депутатов приняли участие первый заместитель главы ЗАТО г. Североморск Эдуард Миронов, а также, представители партий и общественных организаций, которых волновал итог принятия Решения по внесению изменений в Устав ЗАТО г. Североморск, в соответствии с которыми изменялась система выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.

Напомним, 25 февраля состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск».  А 27 февраля на заседании постоянной комиссии Совета депутатов были обсуждены не только предложенный ранее проект рРешения с изменениями в Устав, но и высказанные в ходе публичных слушаний замечания, а также Заключение публичных слушаний, которое до депутатов было доведено на заседании Совета депутатов.

Заключение публичных слушаний носит рекомендательный характер. Каждый депутат голосовал так, чтобы решение наиболее полно отвечало реалиям времени и интересам граждан.

В ходе обсуждения проекта решения депутат от КПРФ Вениамин Стрекаловский заявил, что он будет голосовать против этого решения, выступая за проведение выборов и по одномандатным округам, и по партийным спискам.

Депутат Ольга Ефименко, которая пять раз избиралась в Совет депутатов по одномандатным округам рассказала, что она в соцсетях провела опрос, предложив североморцам высказаться по поводу приемлемой системы выборов. Ни одни их принявших участие в опросе не высказался за выборы по партийным списка Она привела в пример одни из ответов: «Люди доверяют конкретному человеку».

Татьяна Сахарова, также избранная в Совет депутатов по одномандатному избирательному округу правильно заметила, что депутаты должны нести персональную ответственность перед своими избирателями. Это же решение поддержал депутат Вячеслав Годунов, а Станислав Чернавцев, избранный депутатом избирателями Североморска-3 и поселка Щукозеро напомнил, что за все 20 лет выборов в Совет депутатов на его избирательном округе не выдвигался кандидатом в депутаты ни один член КПРФ или другой партии. «Выдвигайте кандидатов и пусть они побеждают на выборах», - сказал Станистав Чернавцев.

Против изменений в Устав ЗАТО г. Североморск, касающихся системы выборов высказался руководитель Североморской организации КПРФ Юрий Князев, руководитель регионального отделения партии «Союз труда» Евгений Голубоцкий. Сомнения в необходимости изменений в Устав высказал заместитель председателя Совета депутатов Захар Кочнев.

За внесение изменений в Устав ЗАТО г. Североморск и принятие решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск» проголосовали 18 депутатов, против – 3.

До принятия 3 марта 2020 года решения Советом депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск» депутаты Совета депутатов пятого созыва избирались по смешанной системе: пятнадцать депутатов избирались по одномандатным избирательным округам, а 10 по партийным спискам. Теперь выборы нового состава Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва, которые пройдут 13 сентября 2020 года, будут осуществляться по мажоритарной системе, когда победа достается кандидату, набравшему большинство голосов избирателей в одно или двухмандатных округах.

Депутаты утвердили и дату заслушивания ежегодного отчёта главы ЗАТО г. Североморск о результатах его деятельности и деятельности администрации ЗАТО г. Североморск за 2019 год.  С отчётом глава ЗАТО г. Североморск выступит 14 апреля 2020 года.

По завершению заседания представительного органа власти депутаты поздравили с предстоящим праздником – Международным женским Днем своих коллег – женщин и представительниц слабого пола аппарата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, вручив им букеты тюльпанов и подарки. 

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Александр
29.02.20 10:10
Надо же, сколько слов. "Регулярно следит". Да ни разу там за зиму не убирали! А я даже писал в vk и обращался к администрации. До выборов это помогало, сейчас... Но вот в последний раз спустя неделю п
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