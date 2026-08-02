Выборы–2026: кого и как будут выбирать северяне

В сентябре жителям Мурманской области предстоит выбрать депутатов Государственной Думы РФ и депутатов Мурманской областной Думы.

ЦИК России завершила процедуру регистрации федеральных списков кандидатов 11 партий на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.

«На выборах представлен широкий спектр политических партий: зарегистрированы списки всех 11 партий, которые заявили о своём участии. У избирателя есть возможность отдать голос тому, кому он доверяет, отмечает Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. - Всем партиям желаю дойти до своего избирателя, который вас поддержит. Успехов!».

Как сообщает www.murmansk.izbirkom.ru, в сентябре жителям Мурманской области предстоит выбрать депутатов Государственной Думы РФ и депутатов Мурманской областной Думы.

Период выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов регионального парламента завершён: по единому избирательному округу зарегистрированы 339 кандидатов; по одномандатным избирательным округам зарегистрированы 99 кандидатов.

На сегодняшний день по 130-му одномандатному округу в Государственную Думу выдвинуто 7 кандидатов, 5 из них уже зарегистрированы.

30 июля состоялась жеребьёвка по определению порядка размещения наименований и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене на выборах депутатов регионального парламента.

В соответствии с установленным порядком представители политических партий, зарегистрировавших областные списки кандидатов, приняли участие в жеребьевке и определили очередность размещения своих наименований и эмблем в избирательном бюллетене для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Мурманской областной Думы восьмого созыва.

В избирательном бюллетене наименования и эмблемы избирательных объединений будут размещены в следующем порядке:

1️⃣ Региональное отделение Политической партии «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» в Мурманской области.

2️⃣ Региональное отделение в Мурманской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

3️⃣ КПРФ - МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

4️⃣ Мурманское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5️⃣ Мурманское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

6️⃣ Региональное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области.

Видео: https://vkvideo.ru/video-120229555_456242023