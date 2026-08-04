Выборы–2026: онлайн-голосование без посещения избирательного участка в этом году будет доступно в 33 регионахПроект «Здоровый Север»: проверить сердце, уровень сахара, получить консультацию можно будет практически рядом с домом
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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.26 18:00

Выборы–2026: онлайн-голосование без посещения избирательного участка в этом году будет доступно в 33 регионах

Приём заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Единый день голосования (ЕДГ) в сентябре на федеральной платформе стартовал на Едином портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги») в понедельник, 3 августа, и продлится до 14 сентября включительно.

На выборах в сентябре ДЭГ, то есть онлайн-голосование без посещения избирательного участка, в этом году будет доступно в 33 регионах: на портале ДЭГ - для граждан с постоянной регистрацией во всех регионах, где оно доступно, кроме Москвы, а для граждан с постоянным регистрацией в столице - на портале mos.ru.

Чтобы принять участие в ДЭГ, гражданам из тех регионов, где оно проводится, нужно подать соответствующее заявление на госуслугах с 3 августа по 14 сентября до 23.59 мск. Само голосование будет проходить на платформе vybory.gov.ru.

Для голосования на столичной платформе подавать заявление не нужно, достаточно иметь полную учётную запись на mos.ru.

Заявление действует сразу для всех выборов, в которых избиратель может принять участие, сообщили ранее в пресс-службе Минцифры РФ.

Там отметили, что ресурсы ДЭГ внесены в так называемый "белый список" и будут доступны для избирателей на сентябрьских выборах в РФ в случае ограничений мобильной связи и интернета в целях безопасности. Кроме того, в дни выборов на избирательных участках будут организованы точки доступа Wi-Fi.

По данным министерства, потенциально проголосовать онлайн смогут до 48,4 млн человек, 86% из которых уже имеют подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги», сопоставленную с Регистром избирателей (она необходима, чтобы зарегистрироваться на ДЭГ в 32 регионах).

Выборы депутатов Госдумы, а также совмещённые с ними выборы различных уровней пройдут в РФ в ЕДГ в течение трёх дней - с 18 по 20 сентября.

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