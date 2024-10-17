Выбран лучший МФЦ Мурманской области

Подведены итоги конкурса «Лучший многофункциональный центр Мурманской области», состоявшийся в 2024 году уже в одиннадцатый раз. О результатах после открытого заседания региональной конкурсной комиссии сообщила её председатель, и.о. заместителя губернатора Мурманской области – министра цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

«Победителей определяли в двух номинациях – «Лучший МФЦ» и «Лучший специалист». При работе с заявителями сотрудники МФЦ всегда стараются оказать максимальную помощь, поскольку понимают, что от этого зависит оперативность и качество предоставления услуги. Все работники здесь находятся в постоянном процессе обучения, поскольку в регионе вводятся новые государственные и муниципальные услуги», – подчеркнула Елена Викторовна.

На статус лучшего многофункционального центра региона претендовали 15 участников конкурса, а лучшего профессионального специалиста МФЦ выбирали из пяти претендентов, прошедших во второй этап.

«В этом году было подано рекордное количество заявок. После прохождения первого этапа конкурса – профессионального тестирования и оценки анкет участников – были отобраны пять лучших специалистов, которые на втором очном этапе представили комиссии творческие выступления», – пояснила руководитель Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области Ольга Ярыченко.

Победителем в номинации «Лучший МФЦ» в категории «МФЦ с количеством более пяти окон предоставления государственных и муниципальных услуг» стало отделение по Первомайскому округу Мурманска, лауреатами – ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск.

Победителем в номинации «Лучший МФЦ» в категории «МФЦ с количеством пять и менее окон предоставления государственных и муниципальных услуг» – отделение в Полярных Зорях, лауреатами – ЗАТО город Заозерск и отделение по Печенгскому округу в Заполярном.

В номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» победила специалист по работе с заявителями отделения по г. Апатиты Надежда Никанова, лауреатами стали специалисты по работе с заявителями Александра Дорошенко (отделение ЗАТО город Заозерск) и Светлана Сибирь (отделение по Октябрьскому округу Мурманска).

Теперь победители регионального этапа конкурса представят Мурманскую область на федеральном уровне. Как отмечает Министерство цифрового развития Мурманской области, ранее три специалиста от региона уже становились лауреатами всероссийского конкурса – в 2014-ом, 2015-ом и 2022 годах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/